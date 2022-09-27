إيران .. تواصل الاحتجاجات في الداخل والخارج

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احتشد محتجون في أنحاء إيران مجددا للتظاهر بعد خمسة أسابيع من وفاة مهسا أميني خلال احتجازتها من طرف شرطة ما يسمى الأخلاق. واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 50 شخصًا في جنوب شرق البلاد بعد أن هاجم محتجون البنوك وتظاهروا ضد الحكومة.
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
أعلنت ناشطات ونشطاء عرب على منصات التواصل التضامن مع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني مع دعوات لتعزيز حقوق المرأة العربية، وتساءل نشطاء: هل يمكن أن تشعل وفاة أميني الربيع الإيراني مثل أيقونة الربيع العربي البوعزيزي؟
قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.
في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.
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