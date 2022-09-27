 إيران .. تواصل الاحتجاجات في الداخل والخارج | DW الأخبار | DW | 22.10.2022

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DW الأخبار

إيران .. تواصل الاحتجاجات في الداخل والخارج

احتشد محتجون في أنحاء إيران مجددا للتظاهر بعد خمسة أسابيع من وفاة مهسا أميني خلال احتجازتها من طرف شرطة ما يسمى الأخلاق. واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 50 شخصًا في جنوب شرق البلاد بعد أن هاجم محتجون البنوك وتظاهروا ضد الحكومة.

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25.09.2022 VANCOUVER, BC - SEPTEMBER 25 : Thousands of people gather outside Vancouver Art Gallery, during a solidarity protest for Mahsa Amini, a 22 years old Iranian woman who died under custody by Iran's morality police for not wearing her hijab properly, on September 25, 2022 in Vancouver, British Columbia, Canada. Mert Alper Dervis / Anadolu Agency

احتجاجات وفاة مهسا أميني.. هل تلهب شتاء إيران؟ 27.09.2022

تواصل الاحتجاجات في إيران رغم توعد السلطة القضائية بتشديد الأحكام على من وصفتهم بعناصر الشغب.

المطالبة "بإسقاط النظام " من مطالب المحتجين في إيران 13.10.2022

احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي

احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي 13.10.2022

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اتساع نطاق الاحتاجاجات في إيران غداة موت مهسا أميني 22.09.2022

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15.09.2022 Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto reparieren Arbeiter das Bauwerk, nachdem ein Raketenangriff den Damm und eine nahe gelegene Pumpstation getroffen und beschädigt hatte. Laut ukrainischen Behörden schlug am 14. September ein russischer Raketenangriff auf den Damm eines Stausees in der Nähe von Krywyj Rih, dem Geburtsort von Präsident Selenskyj, ein und führte zu Überschwemmungen in Teilen der Stadt. +++ dpa-Bildfunk +++

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October 20, 2022, Tehran, Iran: A picture obtained by ZUMA outside Iran, reportedly shows protesters set fire as they clash with police during a protest over the death of young Iranian woman Mahsa Amini, who died on 16 September after being arrested in Tehran for not wearing her hijab appropriately in the capital Tehran on September 19, 2022. Iran has been facing worldwide anti-government protests following the death of Masha Amini, a 22-year-old girl, who was detained on 13 September by the police unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. Amini was declared dead on 16 September, after she spent 3 days in a coma. According to the police, she fell into a coma and died of heart failure, while her family says that she had no prior health conditions. Her death has triggered protests in various areas in Iran and around the world. Iran has been torn by the biggest wave of social unrest in almost three years, which has seen protesters, including university students and even young schoolgirls chant ''Woman, Life, Freedom''. Iranian leaders condemned the protests as 'riots' and accused US and Israel of planning the protests inside the country. According to Iran's state news agency IRNA, Iranian President Ebrahim Raisi expressed his sympathy to the family of Amini on a phone call and assured them that her death will be investigated carefully. Chief Justice of Iran Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i assured her family that upon its conclusion, the investigation results by the Iranian Legal Medicine Organization will be announced without any special considerations

إيران... تكتيكات جريئة أبقت جذوة المظاهرات متقدة 20.10.2022

يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟

05.10.2022 FILE - A woman rides bicycle front of a mural signed by Clacks-one and Heartcraft_Street art, depicting women cutting their hair to show support for Iranian protesters standing up to their leadership over the death of a young woman in police custody, in a tunnel in Paris, France, Wednesday, Oct. 5, 2022. The mother of a 16-year-old Iranian girl has disputed official claims, Friday, Oct. 7, that her daughter fell to her death from a high building, saying the teen was killed by blows to the head as part of the crackdown on anti-hijab protests roiling the country. Nika Shakarami has become the latest icon of the protests, seen as the gravest threat to Iran’s ruling elites in years. (AP Photo/Francois Mori)

مهسا أميني .. تضامن ناشطات ونشطاء عرب واستحضار لذكرى البوعزيزي 11.10.2022

أعلنت ناشطات ونشطاء عرب على منصات التواصل التضامن مع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني مع دعوات لتعزيز حقوق المرأة العربية، وتساءل نشطاء: هل يمكن أن تشعل وفاة أميني الربيع الإيراني مثل أيقونة الربيع العربي البوعزيزي؟

A portrait of Mahsa Amini is held during a rally calling for regime change in Iran following the death of Amini, a young woman who died after being arrested in Tehran by Iran's notorious morality police, in Washington, Saturday, Oct. 1, 2022. (AP Photo/Cliff Owen)

الطب الشرعي الإيراني: وفاة مهسا أميني لم تحدث نتيجة التعرض للضرب 07.10.2022

قال تقرير طبي إيراني إن وفاة الشابة مهسا أميني لم تكن نتيجة تعرضها للضرب على يد عناصر من شرطة الإخلاق وإنما ترتبط بتداعيات خضوعها "لعملية جراحية لإزالة ورم في الدماغ في سن الثامنة.

September 17, 2022, Tehran, Tehran, Iran: Mahsa Amini, 22, passed away in Iran's Kasra Hospital after being arrested by morality police (a dedicated unit that enforces strict dress codes for women, such as wearing the compulsory headscarf) for her alleged improper hijab and being taken to the Vozara detention center on Sep 16, 2022. Originally from Sanandaj, western Iran, Amini was visiting Tehran with her family when she was arrested. (Credit Image: Â© Social Networks via ZUMA Press Wire

قضية مهسا أميني.. احتجاجات جديدة في إيران وسقوط قتلى 19.09.2022

في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.