إيران تواجه الولايات المتحدة في نهائي المجموعة الثانية المشحون سياسياً

مونديال قطر ـ إيران تحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بثنائية أمام ويلز

أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.