 إيران تواجه الولايات المتحدة في نهائي المجموعة الثانية المشحون سياسياً | DW الأخبار | DW | 30.11.2022

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إيران تواجه الولايات المتحدة في نهائي المجموعة الثانية المشحون سياسياً

إيران تواجه الولايات المتحدة في مباراة حاسمة في المجموعة الثانية. كلا الجانبين لا يزال بإمكانهما الإنتقال إلى دور الستة عشر في البطولة.

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