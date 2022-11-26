إيران تواجه الولايات المتحدة في نهائي المجموعة الثانية المشحون سياسياً

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إيران تواجه الولايات المتحدة في مباراة حاسمة في المجموعة الثانية. كلا الجانبين لا يزال بإمكانهما الإنتقال إلى دور الستة عشر في البطولة.
خيم التعادل السلبي على مواجهة إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "البيت" ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم في قطر.
تحولت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط إلى استعراض للتوترات السياسية التي تجتاح واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً، وسط اتهام الدولة المضيفة، قطر بلعب دور غامض في أزمات المنطقة.
أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.
ودعت إيران وويلز مونديال قطر. وبينما تألق ماركوس راشفورد، مانحا منتخب إنجلترا فوزا مريحا على ويلز، ظلت نتيجة لقاء أمريكا وإيران معلقة حتى نهاية المباراة، لتثأر أمريكا من إيران بعد 24 عاما من مونديال فرنسا.
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