 إيران تواجه المنتخب الأمريكي في مونديال قطر ومواطنيها يتوقعون الفوز | DW الأخبار | DW | 02.04.2022

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DW الأخبار

إيران تواجه المنتخب الأمريكي في مونديال قطر ومواطنيها يتوقعون الفوز

سيشهد مونديال قطر لكرة القدم مواجهة كروية حامية بصبغة سياسية بين المنتخب الإيراني ونظيره الأمريكي. وأعرب مشجعو إيران عن تفاؤلهم بتحقيق الفوز كما حدث في عام 1998.

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