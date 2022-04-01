إيران تواجه المنتخب الأمريكي في مونديال قطر ومواطنيها يتوقعون الفوز

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سيشهد مونديال قطر لكرة القدم مواجهة كروية حامية بصبغة سياسية بين المنتخب الإيراني ونظيره الأمريكي. وأعرب مشجعو إيران عن تفاؤلهم بتحقيق الفوز كما حدث في عام 1998.
ليس غياب إيطاليا المفاجأة المدوية الوحيدة التي شهدتها مرحلة التصفيات للتأهل إلى مونديال قطر، ولكن هناك أخرى ستؤدي إلى غياب أسماء رنانة في عالم كرة القدم وعلى رأسها محمد صلاح.
بجدارة نجح منتخب المغرب لكرة القدم في الصعود إلى مونديال قطر 2022 بعد اكتساحه لضيفه فريق الكونغو. بينما اكتفى نسور قرطاج بالتعادل مع منتخب مالي ليرافقوا أسود أطلس إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.
حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.
يصطدم المنتخب الألماني بنظيره الإسباني في المجموعة الخامسة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 فيما توزعت المنتخبات العربية على أربع مجموعات وتفادت مواجهات فيما بينها في انتظار نتيجة ملحق الإمارات/أستراليا/بيرو.
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