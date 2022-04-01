إيران تواجه المنتخب الأمريكي في مونديال قطر ومواطنيها يتوقعون الفوز

البرتغال وبولندا إلى مونديال قطر على حساب مقدونيا الشمالية والسويد

حجزت البرتغال وبولندا مقعدين في نهائيات كأس العالم بقطر. وفي حين أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية وبات رونالدو على أبواب المشاركة للمرة الخامسة بالمونديال، نجح ليفاندوفسكي في منح بولندا التأهل على حساب السويد.