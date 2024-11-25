إيران تنفي مسؤوليتها عن مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات

نفت إيران بشدة ضلوعها في مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة. وذكرت وزارة الداخلية الإماراتية أن المشتبه بهم المحتجزين فيما يتعلق بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات هم من أوزبكستان.

نفت إيران بشدة ضلوعها في مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الاثنين (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، نقلا عن السفارة الإيرانية في أبو ظبي. وقالت السلطات الإماراتية، أمس الأحد، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في اختطاف وقتل تسفي كوجان، وهو مواطن يحمل الجنسية المولدوفية ويقيم في الدولة الخليجية.

ونشرت الوزارة بيانا يحدد هويات الرجال الثلاثة، وذكرت أن أعمارهم 28 و33 و38 عاما. وأرفقت صورا بالبيان تظهر الثلاثة وهم مقيدون. وقال البيان إن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الثلاثة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وعُثر على جثة الحاخام تسفي كوجان (28 عاما) أمس الاثنين. وكان أُبلغ عن اختفائه يوم الخميس، وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المعتقد أن كوجان شوهد آخر مرة في دبي. ولم تذكر السلطات الإماراتية ما إذا كانت قد توصلت إلى دوافع الجريمة.

مقتل حاخام إسرائيلي في الامارات العربية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "عمل إرهابي معاد للسامية"، وقال مسؤول إسرائيلي من المعتقد أن كوجان استُهدف لأنه يهودي. وأحدثت الجريمة هزة وسط الجالية اليهودية في الإمارات، التي تقدر جماعات يهودية أعدادها بعدة آلاف.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مقتل كوجان يعد حالة من "الإرهاب المعادي للسامية". وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن الرجل كان يقيم في الإمارات ويدير سوبر ماركت كوشير في دبي، وأنه مفقود منذ الخميس الماضي. وقال الموقع إن هناك مؤشرات على تورط إيران في اختفاء الحاخام. وفي عام 2020، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ع.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)