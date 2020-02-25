 إيران تنفي تقارير عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.02.2020

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أخبار

إيران تنفي تقارير عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا

اتهمت دول ومنظمات غربية إيران بالتستر على معلومات حول انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. وتتحدث إيران عن وفاة أقل من 50 شخصا بسبب الإصابة بالفيروس، وتقول بأن تقارير عن موت أكثر من 200 شخص "لا أساس لها من الصحة."

نساء يضعن كمامات واقية خلال سيرهن في قلب طهران

إذا ما استثنينا الصين مصدر فيروس كورونا فإن عدد حالات الوفيات بسبب الفيروس في إيران هو الأكبر في العالم.

نفت إيران اليوم السبت (29 فبراير/ شباط 2020) تقارير إعلامية تتحدث عن وفاة أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا المستجد واصفة إياها بـ"مزاعم لا صحة لها".

وكانت قناة "بي بي سي" الناطقة بالفارسية نقلت يوم أمس الجمعة عن "مصادر صحية إيرانية" لم تسمها، أنّ ثمة 210 حالة وفاة على الأقل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد-19". وقالت القناة، نقلاً عن مصادرها، إنّ غالبية الوفيات سجّلت في قم وطهران.

مختارات

واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ما وصفه بـ"الإعلام الأجنبي" بنشر معلومات خاطئة عن انتشار الفيروس في إيران. وقال إنّ "المزاعم التي تنشر في الإعلام الأجنبي لا صحة لها، وما تقدمه وزارة الصحة كإحصاءات نهائية يتم استنتاجها بحسب أحدث النتائج المخبرية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "ارنا".

في المقابل أعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل تسع وفيات جديدة وارتفاعاً بنسبة 53% للإصابات خلال الساعات الـ24 الاخيرة، ما يرفع الحصيلة إلى 43 وفاة و593 إصابة. وهذا أعلى عدد من الإصابات الجديدة التي تسجّل في يوم واحد منذ إعلان أول وفاة في مدينة قم في 19 شباط/فبراير.

ويعدّ عدد الوفيات في إيران جراء الفيروس الأكبر في العالم إذا ما جرى استثناء الصينحيث كان بدأ انتشار الوباء. وبين المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا العدوى نائبة الرئيس معصومة ابتكار، وهي واحدة من سبعة نواب للرئيس حسن روحاني، بالإضافة إلى نائب وزير الصحة ايرج حريرجي.

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الشروق الأوسط يواجه فيروس كورونا

وسجّلت العديد من الدول المجاورة لإيران إصابات لدى أشخاص كانوا زاروها حديثاً، وفرضت غالبيتها قيودا على السفر إلى الجمهورية الإسلامية ومنها. والأربعاء، فرضت السلطات الإيرانية قيودا على الرحلات المحلية لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس أو يشتبه بإصابتهم به.

وسبق ان اتهمت الولايات المتحدة ومنظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بالتستر على معلومات حول انتشار الفيروس داخل البلاد.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (picture-alliance/dpa)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أكثر من 17 ألف إصابة

    وتم بناء مستشفى هوشنشان، الذي تمت تسميته على أسم معبود النار في الصين، في أقل من أسبوعين، في إطار الجهود السريعة للغاية التي بذلتها السلطات لاحتواء تفشي المرض الذي بلغ عدد حالات الإصابة به في الصين حتى الآن أكثر من 17 ألف حالة.

  • China, Wuhan: Notfall-Krankenhaus in zehn Tagen erbaut (Imago/C. Min)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    مستشفى عملاق بني بأقل من أسبوعين

    انتهت الصين من بناء مستشفى جديد لمرضى فيروس كورونا المتحور الجديد في مدينة ووهان وسط البلاد، وقد أنجز بوقت قياسي بلغ عشرة أيام، ومدينة ووهان هي حيث بدأ ظهور الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 361 شخصا في الصين بحسب ما أعلنت السلطات الثاني من فبراير/ شباط 2020.

  • China: Angst vor weiteren Fällen des Coronavirus (Imago/W. Quanchao)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المستشفيات في انذار دائم

    ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان (وسط)، وانتشر الفيروس منذ ذلك الحين إلى أكثر من 24 دولة، على الرغم من أن العديد من الحكومات تفرض حظراً غير مسبوق على دخول القادمين من الصين. وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين في الفيليبين.

  • China Coronavirus Wuhan, die verlassene Stadt (Getty Images)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    طرق مهجورة ومدن أشباح

    ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي المعروف بذات الرئة، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس". وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة رعب سادت العالم أجمع، فيما خلت شوارع مدينة ووهان بسبب إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات.

  • Einwohner berichtet aus abgeschotteter Wuhan (DW/L. Yunzhong)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    أزمة في الكمامات الواقية

    وشارك متطوعون في الصين في عمل جماعي من أجل تصنيع أقنعة الشاش والإيثانول ومساحيق التعقيم، بعد نفاذها من الأسواق، وذلك للمساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقد احتشد المتطوعون لسد عجز العمالة خلال الفترة الماضية بسبب تعطيلات عيد الربيع.

  • Frankreich Prais | Boeing 737-800 der Royal Air Maroc auf dem Flughafen Paris Charles de Gaulle (picture-alliance/M. Mainka)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    المغرب تجلي مواطنيها

    عاد 167 مغربيا إلى المملكة في طائرة نقلتهم من مدينة ووهان الصينية وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومترا جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية. فيما أعلنت الخطوط الملكية المغربية تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/ يناير حتى 29 شباط/ فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

  • Algerien Algier | Passagiere aus Algerien, Libyen und Mauretanien Flugzeug nachdem Sie aus China ausgeflogen wurden (picture-alliance/dpa/F. Hamdi)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    اجراءات مشددة في الجزائر

    كما وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر الاثنين (الثالث من فبراير 2020) قادمة من الصين، وحطت الطائرة وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين.

  • Boeing 737-800 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    عودة مئات المصريين من ووهان

    كما وصل الى مطار العلمين، شمال غرب مصر على البحر المتوسط، 301 مصريا تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الشهر الماضي فيروس كورونا المستجد، بحسب مصادر ملاحية. وسيقيم العائدون في فندق تابع للقوات المسلحة في مدينة مرسى مطروح (440 كيلومتر شمال غرب القاهرة على المتوسط) لمدة اسبوعين للتأكد من عدم اصابة اي منهم بالفيروس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية

  • Royal Jordanian Airlines: Boeing 787 (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

    الأردن تجلي طلاباً عرباً من ووهان

    وكانت الأردن قد أجلت71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، كما قرر الأردن منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. (إعداد: علاء جمعة )

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

كورونا - تزايد أعداد الضحايا والعالم يترقب بخوف

مع ارتفاع ضحايا كورونا، تستمر رحلات إجلاء الأجانب من الصين. وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس الذي أصاب أكثر من 17 ألف شخص، أقرت بكين بـقصور في الإجراءات معترفة خلافا للعادة، بأنها تعول على العالم لمواجهة الأزمة. (03.02.2020)  

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