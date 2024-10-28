إيران تقلل من شأن الضربة الإسرائيلية وتتوعد بـ"عواقب مريرة"

قللت إيران من أهمية الضربة الإسرائيلية عليها متحدثة عن "فشل" إسرائيل في تحقيق أهدافها، لكن طهران توعدت الدولة العبرية بـ"عواقب مريرة" و "رد مناسب"، مؤكدة على "الاحتفاظ بحق الرد" على الهجوم المعروض على طاولة مجلس الأمن.

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي اليم الاثنين (28 أكتوبر/تشرين الأول 2024) إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة" من خلال ضرباتها الجوية على بلاده السبت، وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وأضاف إن الهجوم الإسرائيلي "سوء تقدير وعجز" محذرا الدولة العبرية من "عواقب مريرة لا توصف".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي. وقال بقائي خلال مؤتمر صحافي دوري "إننا نستخدم كل الوسائل المتوافرة للرد بحزم وفاعلية على عدوان" إسرائيل.

وشنت إسرائيل السبت ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني واسع على أراضيها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات نفذت ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران.



وفيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال الأحد إن الغارات الجوية الإسرائيلية "ضربت بقوة" قدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ، قلل ساسة إيران ووسائلها الإعلام من أهمية الضربة الإسرائيلية. وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد إنه ينبغي عدم "التضخيم ولا التقليل" من الضربات الإسرائيلية التي قتل فيها أربعة جنود إيرانيين، معتبرا أيضا أنها "سوء تقدير" من جانب الدولة العبرية.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان " نحن لا نسعى للحرب لكننا سندافع عن حقوق أمتنا وبلدنا" مضيفا " سنعطي ردا مناسبا".

والأحد أيضا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تملك "حق الرد" مشددا على أن طهران "تلقت إشارات" قبل ساعات على ضربة إسرائيل تسبّبت بمقتل أربعة جنود إيرانيين، وقال "تلقينا إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران"، من دون أن يوضح طبيعة تلك الإشارات.

الهجوم على طاولة مجلس الأمن

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك بطلب من إيران، وفق ما أعلنت سويسرا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، مشيرة إلى أن الطلب الإيراني حظي بدعم من روسيا والصين والجزائر، الممثل العربي في المجلس.

من جانبه تقدّم العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي "تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته إسرائيل بـ"استخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق ما قال الناطق باسم الحكومة في بيان الاثنين.

وكانت هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي المتاح للجيش الأمريكي "لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جوا البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)