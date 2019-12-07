إيران تقطع خدمة الإنترنت عشية إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات

قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت عن عدة محافظات الأربعاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2019)، في وقت صدرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى ضحايا الاضطرابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي غدا الخميس.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل الخدمة تم بأمر من "السلطات الأمنية" وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب. وقالت الوكالة "وفقا لهذا المصدر، من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة".

وحذفت "إيلنا" في تحديث لاحق للخبر الجزء الذي ذكر أن الأجهزة الأمنية أمرت بقطع الإنترنت وأسماء المحافظات المتأثرة.

ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس في طهران حدوث انقطاعات في الإنترنت وغيرها من الخدمات المرتبطة. وأشار موقع "نيتبلوكس" الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم إلى حدوث انقطاعات قائلاً عبر تويتر "كانت هناك أدلة على انقطاعات في الإنترنت عبر الهواتف النقالة في أجزاء من إيران منذ الساعة 06,30 (03,00 ت غ)". وأضاف "تظهر بيانات الشبكة الآنية حدوث انخفاضين ملحوظين في الاتصال هذا الصباح وسط تقارير عن انقطاعات حسب المناطق. الأمر متواصل".

وتأتي الانقطاعات قبل يوم من إحياء مرتقب لذكرى الذين قتلوا في أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرات الشهر الماضي ضد رفع أسعار البنزين. وكانت منشورات قد دعت على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس.

ولم تنشر إيران بعد أرقامًا رسمية للعدد الإجمالي لضحايا الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية قدّرته بأكثر من 300 قتيل. وكان بين هؤلاء بويا بختياري (27 عامًا) الذي أفادت تقارير أنه قتل في مدينة كرج، عاصمة محافظة ألبرز. وذكرت وكالة "مهر" للأنباء الثلاثاء أن السلطات اعتقلت عائلته متهمة إياها بـ"تنفيذ مشروع مناهض للثورة" الإسلامية. وجاء على حسابه في "انستغرام"، الذي يعتقد حاليًا أن عائلته تديره، أن مراسم إحياء الذكرى الأربعين لوفاته ستقام في مقبرة كرج الخميس. ولا يزال الحساب مفعّلاً الأربعاء مع وجود أكثر من 19 ألف متابع له.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)