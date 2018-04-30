 إيران تقصف مقرا لجماعة كردية معارضة لها في شمال العراق | أخبار | DW | 08.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إيران تقصف مقرا لجماعة كردية معارضة لها في شمال العراق

أكد مسؤولون أكراد عراقيون ما أعلنت عنه جماعة كردية إيرانية معارضة لطهران، بأن جهات عسكرية إيرانية قصفت مقرا حزبيا لأكراد إيران في بلدة كويسنجق الواقعة في محافظة السليمانية بشمال العراق، ما أسفر قتلى وجرحى بين المدنيين.

Irak Kurdistan Sanjagh Raketenangriff auf Demokratische Partei des Iran (Raja News)

قال مسؤولون أكراد عراقيون إن إيران شنت هجوما على قاعدة تابعة لجماعة معارضة كردية إيرانية في شمال العراق اليوم السبت (الثامن من أيلول/سبتمبر 2018) مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهو جماعة مسلحة معارضة تسعى للحصول على حكم ذاتي للأكراد في إيران، على تويتر صورا ومقاطع فيديو لانفجارات وللمصابين في مقرها في كويسنجق في كردستان العراق.

مختارات

سلطت الصحف الألمانية الضوء في تعليقاتها على الوضع في سوريا وتعاون عسكري محتمل بين النظام السوري والأكراد. وتساءلت من الذي سيستفيد من ذلك. فيما اشارت صحف أخرى إلى هيمنة إيران في الشرق الأوسط. (20.02.2018)

منذ أيام يشغل استفتاء كردستان العراق وسائل الإعلام. تناولت صحف أوروبية الموضوع من عدة زوايا: هل للأكراد حق بأن يكون لهم دولة خاصة بهم؟ وهل تلوح بوادر حرب بعد الاستفتاء؟ وما الدور الذي على المجتمع الدولي الاضطلاع به؟ (29.09.2017)

وقال اللواء جبار ياور وهو متحدث باسم قوات البيشمركة الكردية في العراق "وفقا للتقارير الأولية قتل 11 شخصا وأصيب ما بين 20 و30". وتابع قائلا "الضربة استهدفت مؤتمرا عقده المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هذا الصباح".

وأضاف أن الهجوم انطلق من أراض إيرانية لكن حكومة كردستان لم تحدد بعد ما إذا كان نفذ بضربات جوية أم بقصف بري.

ولم يتسن بعد الوصول لوزارة الخارجية الإيرانية للتعليق ولم ترد تقارير عن الواقعة على وكالات الأنباء الإيرانية الرئيسية.

وقال الحزب على حسابه الرسمي على تويتر "إيران استخدمت صواريخ بعيدة المدى في هجوم منسق على قواعد للحزب ومخيمات نازحين بالقرب منها".

وقال ياور إن المنطقة التي تعرضت للهجوم شملت مجمعا سكنيا لأسر أعضاء الحزب. وقصفت إيران من قَبل جماعات كردية مسلحة معارضة مقرها العراق. وقال الحزب أمس الجمعة إنه تعرض لقصف يوم الخميس دون أن يورد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

من جانبها، أدانت حكومة إقليم كردستان العراق القصف اليوم السبت، وقالت إن القوانين الكردية وسلامة أراضي المنطقة يجب أن تحترم.

وشنت تركيا أيضا ضربات جوية على قواعد لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور في شمال العراق هذا العام. وعادة ما تستهدف معقل الحزب في جبال قنديل قرب الحدود مع إيران حيث تشتبه أنقرة في أن المنطقة هي مقر لقيادات الحزب المذكور.

ح.ع.ح/ع.ش(رويترز، د.ب.أ)

  • Das Neujahrsfest in der Türkei

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    وهو العيد الأهم لجميع الأكراد. وظل احتفال الأكراد بهذا العيد ممنوعاً في تركيا وسوريا. لكن ومنذ 1994 يعتبر النوروز عيداً وطنياً في تركيا أيضاً.

  • Das Neujahrsfest der Uiguren in China

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    في عام 2009 وضعت اليونسكو عيد النوروز على قائمة التراث العالمي. والعيد، الذي يصادف الاعتدال الربيعي، هو عيد شعوب منطقة غرب آسيا وحتى غرب الصين.

  • Das Neujahrsfest in Kirgisistan

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    ويحتفل سكان دول وسط آسيا مثل تركمانستان وطاجيكستان وقرقيزيا بهذا العيد. وتقام الحفلات في الساحات العامة وفي الملاعب للاحتفال به.

  • Charshanbeh-Souri im Iran

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    النوروز موجود في إيران قبل الإسلام بقرون. إيران الإسلامية تقبل به على مضض وخاصة شرطة الآداب، التي لا يروق لها قفز المواطنين فوق النيران في الطرقات.

  • Teppichwäsche Iran

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    يبدو أن التنظيف وبداية الربيع مترابطان، ففي حين تنظف شعوب زجاج نوافذ البيوت مع قدوم الربيع، يُخرج الإيرانيون السجاد إلى الهواء الطلق.

  • Fotowettbewerb: Frühling kommt

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    ومن طقوس هذا العيد في إيران وأفغانستان مائدة الطعام، التي توضع على طاولة أو على الأرض وعليها سبعة أشياء تبدأ بحرف "السين" وترمز إلى رأس السنة.

  • Bildergalerie Iran KW9 /12 Goldfisch

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    قبل أيام من النوروز تعرض في الأسواق أسماك ملونة لتزيين مائدة الأطعمة. وترمز الأسماك إلى الحياة والحظ السعيد.

  • Newroz Norouz persisches Neujahrsfest Iran Tehran

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    "الحج فيروز" هو رسول الربيع في إيران. وبالرقص والغناء يثير السرور في نفوس المواطنين استعداداً لقدوم النوروز. وملابسه الحمراء ترمز إلى الدفء والفرح.

  • USA, Nowruz im Weißen Haus

    النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

    في منتصف آذار/ مارس دعت سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما إلى احتفال بعيد النوروز في البيت الأبيض. واحتفل المدعوون بالرقص والغناء.

    الكاتب: شرام أحادي/ عبد الرحمن عثمان


مختارات

النوروز أحد أقدم أعياد الربيع في العالم

تظاهر آلاف الأكراد في ألمانيا يوم أمس بمناسبة عيد النوروز ورفعوا شعارات السلام والحرية والديمقراطية للشعب الكردي. النوروز هو رأس السنة لدى الأكراد والإيرانيين وشعوب أخرى. (22.03.2015)  

مواضيع ذات صلة

26 قتيلا مواليا لنظام دمشق معظمهم إيرانيون في قصف صاروخي على سوريا 30.04.2018

سقط 26 مقاتلا مواليا لنظام دمشق أغلبهم إيرانيون، في القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع عسكرية في محافظتي حماة وحلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجح المصدر أن تكون الضربة إسرائيلية.

Screenshot Twitter Explosion Syrien Hama

26 قتيلا مواليا لنظام دمشق معظمهم إيرانيون في قصف صاروخي على سوريا 30.04.2018

سقط 26 مقاتلا مواليا لنظام دمشق، في القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع عسكرية في محافظتي حماة وحلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجح المصدر أن تكون الضربة إسرائيلية. فيما نفت وكالة أنباء إيرانية استهداف إيرانيين هناك.

Iran Miliz Bassidsch

خبير: لهذه الأسباب إيران ستبقي على ميليشياتها طويلا في سوريا 30.04.2018

تثير التقارير حول سقوط مقاتلين مواليين لإيران في قصف صاروخي بسوريا، مجددا النقاش حول الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ودورها. في حوار مع DW عربية يحلل الخبير الأردني حسن أبو هنية مستقبل دور هذه الميليشيات بسوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  