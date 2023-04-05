إيران تعين سفيرا لدى لإمارات للمرة الأولى منذ عام 2016

قالت إيران اليوم الثلاثاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2023) إنها عينت سفيرا لدى الإمارات لأول مرة منذ عام 2016، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية والجمهورية الإسلامية. وتأتي الخطوة بعد تحرك الإمارات في أغسطس/ آب لرفع مستوىالعلاقات مع إيران إذ قالت إنها ستعيد سفيرها إلى طهران.

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية الروابط مع طهران في يناير كانون الثاني 2016 في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في الجمهورية الإسلامية ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.

وقالت الرياض الشهر الماضي إنها ستستأنف العلاقات مع إيران بموجب اتفاق بوساطة صينية. وتمثل الخطوة تحولا كبيرا بعد عداء دام لسنوات بين إيران والسعودية وهدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج صراعات في المنطقة من اليمن إلى سوريا.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من مئة عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج ومواقع سعودية للطاقة. وتعد إمارة دبي واحدة من خطوط اتصال إيران الرئيسية بالعالم الخارجي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن رضا عامري السفير المعين حديثا في الإمارات شغل في السابق منصب المدير العام لمكتب المغتربين الإيرانيين في وزارة الخارجية.

يشار انه عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والإمارات العام الماضي، قررت الدولتان مرة أخرى رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفير

ع.أ.ج/ ع ش (رويترز)