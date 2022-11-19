 إيران تعلن اعتقال أربع مجموعات "إرهابية" تابعة للموساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2022

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إيران تعلن اعتقال أربع مجموعات "إرهابية" تابعة للموساد

قالت إيران إن قواتها الأمنية اعتقلت أربع مجموعات تابعة للموساد الإسرائيلي تم توجهيها للقيام بأعمال "إرهابية" على حد قول المصادر الإيرانية.

صورة تعبيرية للوحدات الخاصة من الشرطة الإيرانية

صورة تعبيرية للوحدات الخاصة من الشرطة الإيرانية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية كشف واعتقال أربع مجموعات إرهابية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي من قبل رجال الأمن.

مختارات

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس (22 ديسمبر/كانون الأول 2022)، أشارت فيه إلى أن جهود رجال الأمن أسفرت عن اعتقال المجموعات الأربعة بكامل عناصرها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وقالت "إرنا" إنإسرائيل حاولت استغلال أعمال الشغب خلال الأسابيع  الأخيرة في بعض مناطق إيران "وقامت بتوجيه أربع مجموعات للقيام بأعمال ارهابية لكن عناصر هذه المجاميع اعتقلوا قبل تنفيذ أي عمل". ولم يفصح التقرير عن مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان لوزارة الأمن الايرانية : نعلن للشعب الإيراني  تم تفكيك أربعة فرق عملياتية لمنظمة التجسسالموساد و ألقينا القبض على جميع أعضائها. مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق.

هـ.د/ع.أ.ج (د ب أ)

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