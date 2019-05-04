إيران تعلق بعضا من تعهداتها في الاتفاق النووي اوسط تصاعد التوتر مع واشنطن

أبلغت طهران رسميا صباح الاربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2019)، في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، تعليقها لبعض تعهدات الاتفاق.

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن ايضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.

وأضاف أن إيران اظهرت حتى الان سياسة "ضبط النفس" لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الآن انه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها واجراءات طوعية" اتخذتها في اطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

مشاهدة الفيديو 02:09 شارك بعد 40 سنة : هل نجحت إيران في " تصدير الثورة الإسلامية"؟ قراءتان مختلفتان... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3CbAi بعد 40 سنة : هل نجحت إيران في " تصدير الثورة الإسلامية"؟ قراءتان مختلفتان...

لكن ظريف شدد على ان إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وأن الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف اخر بالالتزامات.

والاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا في تموز/يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الأمن في قرار، اتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من انشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري. وادى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق الى اعادة العمل بالعقوبات الاميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق. لكن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق.

ح.ز/و.ب ( ا ف ب، د ب أ)