إيران تعتقل حوالي 260 شخصاً بتهمة الترويج لـ"عبادة الشيطان"

من جديد تقوم الشرطة الإيرانية بالإعلان عن تفكيك "تجمع شيطاني". واعتقلت أثناء ذلك نحو 260 شخصا، من بينهم ثلاثة أوروبيين. وأرفقت وكالة تسنيم صورا تظهر أقنعة تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسم لجماجم.

ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة (17 مايو/ أيار 2024)، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 260 شخصا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في تجمع "شيطاني" غربي العاصمة طهران.

وبدورها ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، نقلا عن بيان للشرطة أن "مركز معلومات الشرطة أعلن عن تحديد وتفكيك واعتقال أعضاء الشبكة الشيطانية على نطاق واسع".

وجاء في البيان أن الشرطة اعتقلت "146 رجلا و115 امرأة" كانوا "في حالة فاحشة وغير مرغوب فيها وعليهم شعارات وإشارات ورموز شيطانية على ملابسهم ورؤوسهم ووجههم وشعرهم".

وأكدت الشرطة في البيان أنه "تم ضبط رموز شيطانية ومشروبات كحولية ومؤثرات نفسية بالإضافة إلى 73 مركبة" خلال المداهمة.

وتأتي المداهمة بعد حملة أمنية على امتداد البلاد على نساء متهمات بمخالفة قواعد الزي الإسلامي الصارمة في إيران.

وكتبت تسنيم: "تم تفكيك شبكة شيطانية في طهران واعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين". وأرفقت الوكالة في تقريرها صورا تظهر أقنعة تحاكي فيما يبدو شكل الجماجم وقمصان عليها رسم لجماجم. ولم يذكر التقرير جنسيات الأوروبيين.

الانتخابات الإيرانية بين هيمنة المحافظين وتهميش الإصلاحيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

عمليات سابقة ضد التجمعات "الشيطانية"

ومداهمة ما يسمى بالتجمعات "الشيطانية" أمر شائع في الدولة المحافظة، وغالبا ما تستهدف الحفلات أو الحفلات الموسيقية التي يشرب فيها الكحول، وهو أمر محظور إلى حد كبير في إيران.

وفي تموز/يوليو2009، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص في مقاطعة أردبيل الشمالية الغربية بسبب "عبادة الشيطان".

وفي أيار/مايو من العام نفسه، أفادت وسائل إعلام في البلاد باعتقال 104 من "عبدة الشيطان" في مداهمة حفل موسيقي في مدينة شيراز الجنوبية حيث قي إن الناس كانوا يشربون الكحول و"يمصون الدماء".

وفي عام 2007، ألقت الشرطة القبض على 230 شخصًا في مداهمة حفل موسيقي غير قانوني لموسيقى الروك في حديقة بالقرب من طهران.

ص.ش/ ف.ي (رويترز، أ ف ب)