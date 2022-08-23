إيران تعتزم شراء مقاتلات سوخوي 35 من روسيا

قال قائد القوات الجوية الإيرانية الجنرال حميد وحيدي لوكالة "بورنا" للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة إن "الجيش الايراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا".

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجاريا مع القوات الايرانية، وخصوصا الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية". وتجري إيران وروسيا محادثات منذ أعوام لتسليم طهران مقاتلات سوخوي سو-30، الأمر الذي تنتقده واشنطن أيضا.

لكن وحيدي أوضح أن "شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال". وأضاف "نأمل أن نحصل مستقبلا على مقاتلات سو-35 من الجيل المعروف ب 4++". وكانت طهران وموسكو وقعتا في 2007 عقدا لتسليم منظومة اس-300 الروسية المضادة للصواريخ، لكن موسكو علقت في 2010 عملية البيع تنفيذا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي 2015، قبيل التوصل إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، أجازت موسكو مجددا تسليم المنظومة المذكورة. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية لوسائل الإعلام في أيار/مايو 2016 إن طهران باتت "تملك والبرنامج النووي الإيراني".

وأطلقت روسيا في التاسع من آب/اغسطس قمرا صناعيا إيرانيا للمراقبة، ذكرت الصحافة الاميركية أن موسكو يمكنها استخدامه لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.

ع.ش/ح.ز (أ ف ب)