إيران تعاقب الأسطورة علي دائي بسبب دعمه للاحتجاجات

أغلقت إيران متجرا لبيع المجوهرات ومطعما تابعين لأسطورة كرة القدم علي دائي بعدما أيّد دعوات المحتجين لتنظيم إضرابات هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022).

وذكرت وكالة "إسنا" الإخبارية نقلا عن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية أن أوامر صدرت بإغلاق متجر ومطعم اللاعب السابق الواقعين في إحدى مناطق طهران الراقية.

وذكرت "إسنا" أنه "بعد التعاون مع مجموعات مناهضة للثورة في الفضاء الإلكتروني لعرقلة السلم وعمل السوق، صدر أمر قضائي بإغلاق معرض نور للمجوهرات". وذكرت بأن أمرا صدر بإغلاق مطعم على صلة بدائي من دون أن تقدم أي تفاصيل.

وقال دائي الأسبوع الماضي إنه استُهدف بتهديدات بعدما دعم الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني.

وتوفيت أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بينما كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وتتواصل الاحتجاجات منذ نحو ثلاثة أشهر، رغم إعلان طهران حل شرطة الأخلاق. وسجّل سقوط مئات القتلى بينما نفّذت آلاف عمليات التوقيف شملت كذلك لاعبي كرة قدم وغيرهم من المشاهير.

وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، كان علي دائي أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية برصيد 109 أهداف دولية، غير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو حطم هذا الرقم القياسي.

أسطورة الكرة الإيرانية علي دائي في قرعة الفيفا بالدوحة (01.04.2022).

ولعب دائي ضمن الفريق الإيراني عندما حققت بلاده فوزا تاريخيا في كأس العالم على الولايات المتحدة عام 1998 بنتيجة 2-1. كما لعب دائي أيضا في الدوري الألماني (بوندسليغا)، بما في ذلك مع نادي بايرن ميونيخ.

وقال أسطورة الكرة الإيرانية إنه قرر عدم التوجّه إلى قطر خلال نهائيات كأس العام بسبب الحملة الأمنية الدامية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المحتجين.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)