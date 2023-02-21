 إيران تطرد دبلوماسيين ألمانيين بسبب "تدخلات" مفترضة لبرلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران تطرد دبلوماسيين ألمانيين بسبب "تدخلات" مفترضة لبرلين

أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران اعتبرت دبلوماسيين ألمانيين شخصين غير مرغوب فيهما على أراضيها وطردتهما بسبب "تدخلات بلادهما غير المسؤولة" في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

Flaggen Deutschland und Iran

طردت إيران دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في طهرانردا على إجراء مماثل في حق دبلوماسيين إيرانيًين قررت برلين طردهما في (22 فبراير/ شباط 2023) بعد صدور حكم الاعدام على مواطن إيراني-ألماني على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية. وأفادت الوزارة في بيان عن "طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات (..) للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية" الإيرانية.

ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس ندد بالحكم على جمشد شارمهد (67 عاماً)، معتبراً في تغريدة أنه "غير مقبول"، وطالب "النظام الإيراني بالعودة عن قراره"، فيما قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في بيان "استدعيت القائم بأعمال السفارة الإيرانية. أبلغناه بأننا لن نقبل الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني". وأضافت أنّ "الحكومة اعتبرت موظفين في السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة ألمانياعلى الفور"، وطالبت بـ"إجراءات استئناف عادلة وتتماشى مع القانون". إلى ذلك دعت فرنسا الأربعاء طهران إلى "إعادة النظر في حكم الإعدام" الصادر في حق جمشد شارمهد، واصفةً القرار بـ "غير المبرر وغير المقبول إطلاقاً".

 

البرليناله.. مخرجات ألمانيات يتناولن قضية حقوق المرأة في إيران

ومثل جمشد شارمهد (67 عامًا) أمام محكمة في طهران في شباط / فبراير 2022 حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصًا في نيسان / أبريل 2008. ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع "عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية وبأنه "حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي". وكانت إيران قد أعلنت في آب / أغسطس 2020 توقيف شارمهد الذي كان مقيمًا حينها في الولايات المتحدة، من خلال "عملية معقّدة"، دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها. أمّا أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته أثناء عبوره في دبي في العام 2020 وتم نقله قسرًا إلى إيران.

 نددت منظمات غير حكومية بالحكم وبينها منظمة العفو الدولية. وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية محمود أميري مقدم الثلاثاء "خطفوا جمشد شارمهد والآن يرسلونه إلى الموت بعد محاكمة صورية"، مضيفًا "في الواقع، تهدد الجمهورية الإسلامية ببساطة بقتل رهينة".

وأثارت طهران سلسلة من التنديدات الدولية بعدما أعدمت في كانون الثاني / يناير المسؤول السابق في وزارة الدفاع، الايراني البريطاني، علي رضا أكبري بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة. ويواجه معارض آخر هو الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي أيضًا عقوبة الإعدام. وأوقف رضا جلالي وهو طالب جامعي خلال زيارة إلى إيران في نيسان / أبريل 2016 وحُكم عليه بالإعدام في 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وتؤكد أسرته أنه ما زال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

ويأتي حكم الإعدام على جمشيد شارمهد غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، استهدفت وزيرين إيرانيين و30 كيانا ومسؤولاً آخرين الإثنين على خلفية قمع التظاهرات في إيران التي اشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز)

 

مختارات

الوكالة الذرية: رصد جزئيات يورانيوم مخصبة بنسبة 83% في إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها اكتشف جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية في منشأة فوردو النووية بإيران، فيما قالت طهران إن الأمر حدث بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي.

تحذيرات أممية وغربية من تراجع حقوق الإنسان في العالم

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجمات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم، وقال إن غزو أوكرانيا أطلق الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن غياب آلية عقوبات تجعل العمل في هذا المجال صعبا

بعد الحكم بإعدام مواطن إيراني ألماني: برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أعلنت إثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما. وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني.

ألمانيا: معلومات جديدة عن إيرانيين يشتبه في تخطيطهما لهجوم

كشفت تقارير إعلامية عن معلومات جديدة حول اتهام السلطات الألمانية لشقيقين إيرانيين بالتخطيط لهجوم بمواد سامة في البلاد. المعلومات جاءت بعد فحص محادثات هاتفية للمشتبه بهما.

مواضيع ذات صلة

Jamshid Sharmahd im folgenden Link ins System: Der deutsch-iranische Journalist Jamshid Sharmahd wurde am 6. Februar 2022 vor dem berüchtigten Revolutionsgericht 15 in Teheran angeklagt. Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) berichtet, droht dem Regimekritiker, der für seine scharfe politische Anklage des Mullah-Regimes international bekannt ist, die Todesstrafe.

برلين تتوعد طهران بـ"رد قوي" بعد حكم بإعدام مواطن إيراني-ألماني 21.02.2023

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن الحكم بالإعدام في طهران على المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد "غير مقبول على الإطلاق". وأضافت الوزيرة أنالينا بيربوك: "سيواجَه تطبيق حكم الإعدام على السيد شارمهد بردّ قوي".

20/02/2023 Annalena Baerbock (Buendnis 90/Die Gruenen), Bundesaussenministerin, gibt nach ihrer Teilnahme am Rat fuer Aussenbeziehungen in Bruessel ein Pressestatement. Bruessel, 20.02.2023

بعد الحكم بإعدام مواطن إيراني ألماني: برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين 22.02.2023

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين أعلنت إثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما. وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني.

Die undatierte Aufnahme zeigt den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd in einem Teheraner Revolutionsgericht. Sharmahd in einem umstrittenen Prozess zum Tode verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht in Teheran macht den 67-Jährigen unter anderem für einen Terroranschlag verantwortlich, wie das Justizportal Misan am Dienstag bekanntgab. Gegen das Urteil könne vor dem Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden. +++ dpa-Bildfunk +++

صحيفة إيرانية تطالب بمنع الدبلوماسيين الألمان من مغادرة إيران 23.02.2023

بعد طرد برلين لاثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين اقترحت صحيفة إيرانية على طهران منع أعضاء السفارة الألمانية من مغادرة البلاد. في غضون ذلك ندّد الاتحاد الأوروبي بحكم الإعدام الصادر في حق مواطن ألماني إيراني محتجز في إيران.