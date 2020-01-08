إيران تضرب قاعدتين أمريكيتين بالعراق +++ تغطية حية خاصة +++

8.55 إقليم كردستان العراق: لا خسائر جراء القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية بأربيل

وزارة الداخلية في إقليم كردستان تؤكد عدم تسجيل أية خسائر جراء القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية في أربيل. وكتبت في بيان إنه "لا توجد أي خسائر لا مادية ولا بشرية جراء القصف الإيراني على القاعدة الأمريكية في أربيل"، دون المزيد من التفاصيل.



8.53 الإمارات تدعو تهدئة التوترات "المزعجة"

أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يشدد على ضرورة تهدئة التوترات "المزعجة" الراهنة في المنطقة. وكتب على تويتر "خفض التصعيد أمر حكيم وضروري. يتعين أن يتبع ذلك مسار سياسي لتحقيق الاستقرار".



8.50 خامنئي: تمّ توجيه "صفعة" للأمريكيين

المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في كلمته يقول إن "ما حدث الليلة الماضية صفعة في وجه أمريكا"، مشددا على ضرورة خروج القوات الأمريكية من المنطقة، لكونه "مصدر للفساد". وبخصوص المفاوضات يقول خامنئي إن استئناف المحادثات النووية مع أمريكا "سيمهد الطريق للهيمنة الأمريكية".

8.41 لوفتهانزا تعلن إلغاء رحلتها المقررة إلى طهران:

رحلة كانت مقررة اليوم الأربعاء من مطار فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران، ألغيت بسبب ما وصفته شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بأنه "إجراء احترازي".

08.41 عطل في المحرك سبب تحطم الطائرة في إيران

قالت السفارة الأوكرانية في إيران اليوم الأربعاء إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيرانية.

08.38 لندن تدين الهجمات الإيرانية

أدانت بريطانيا الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ومن بينهم أفراد بريطانيون . ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف - بما في ذلك القوات البريطانية". وأضاف الوزير البريطانى "نحن نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة.

08.24 الحرس الثوري يصعد في لغة التهديد

الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيستهدف القواعد الأمريكية في حالة رد أمريكا على الهجمات الصاروخية

05.32

متحدث باسم الحكومة الإيرانية على تويتر: طهران لا تسعى للحرب لكنها سترد ردا ساحقا على أي عدوان

05.12

تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني". وكالة "إسنا" الإيرانية نقلت أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها. ولم يتضح بعد مصير من كانوا على متن الطائرة. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.

03.48

ترامب يغرد تعليقا على القصف الإيراني لقاعدتين في العراق:

"كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. يتم تقييم الخسائر والأضرار. حتى الآن، كل شي جيد! لدينا أقوى جيش والأفضل تجهيزا في العالم! سأدلي ببيان صباح الغد".

03.40

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر:

"لقد اتّخذت إيران واستكملت إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال استهداف القاعدة التي شنّت منها هجمات جبانة ضدّ مواطنينا وضباطنا الرفيعي المستوى". وأضاف "نحن لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكنّنا سندافع عن أنفسنا ضدّ أيّ عدوان".

03.38

مسؤول أمريكي: لسنا على دراية بسقوط أي إصابات نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين بالعراق لكن يجري تقييم الموقف. ولم ترد بعد تقارير عن حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الإيرانية.

03:33

الخارجية الأمريكية: بومبيو أطلع برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية.

03.06

قال متحدث باسم عمليات الجيش الألماني إن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد شن إيران هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة المتمركزة في المدينة بشمال العراق. وقال المتحدث "أنا على اتصال مع الرفاق في أربيل. إنهم بحالة جيدة في ظل الظروف".

ويتمركز نحو 115 جنديا ألمانيا في أربيل.

02:58

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس. كما حذر البيان حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا تم استخدام دولهم لشن هجمات على إيران.



02:56

إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.

02:46

وكالة الأنباء الفرنسية: تحليق كثيف للطيران في سماء العاصمة العراقية بغداد.

02.39

شبكة سي ان ان الأميركية تنقل عن البيت الأبيض أن ترامب لن يعلق ببيان حول القصف الإيراني، لكنها لا تستبعد أن يغرد في أي لحظة.

كان من المتوقع أن يدلي ترامب ببيان حول القصف الإيراني، لكن البيت الأبيض نفى ذلك.

02:35

لا تعليق حتى الساعة من جانب الحكومة العراقية على القصف الإيراني لقواعد في العراق.

02.28

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي تغرد على موقع تويتر:

نراقب عن كثب الموقف بعد استهداف القوات الأمريكية بالقصف في العراق. يجب أن نضمن سلامة قواتنا هناك، بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من الإدارة، ومطالبة إيران بوقف العنف. أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل تكاليف الحرب.

02:06

وكالة تنسيم الإيرانية تتحدث عن أن إيران بدأت الجولة الثانية من هجماتها على قواعد أمريكية في العراق.

02.00

الحرس الثوري الإيراني يهدّد بضرب "إسرائيل" و"حلفاء للولايات المتحدة" .

01.52

رويترز: التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري: نحذر حلفاء أمريكا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استُخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران.

فيديو على مواقع التواصل يرجح أنه لإنطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قواعد في العراق:

ننوه إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو من مصادر مستقلة:

01.43

الحرس الثوري يحذر من أن أي عدوان أمريكي على طهران سيواجه برد ساحق. ووزير الخارجية والدفاع يصلان إلى البيت الأبيض الأميركي بعد الهجوم الصاروخي على قواعد تضم قوات أميركية في العراق.

01.38

وكالة رويترز: بيان للحرس الثوري الإيراني يؤكد إطلاق صواريخ على قاعدة جوية بالعراق انتقاما لمقتل سليماني.

01.32

البنتاغون يعلن أن إيران أطلقت "أكثر من عشرة صواريخ" على قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها تجري "تقييما أولياً للأضرار" وتدرس "الردّ" على الهجوم.

01.22

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، صباح اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020)، أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق "دمرت تماما" بعد قصف صاروخي إيراني "ردا مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني". فيما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية استهدفت قاعدة عين الأسد"، مشيرة إلى أن "الهجوم (يأتي) انتقاماً لاغتيال القائد الشهيد (قاسم) سليماني عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-أرض".

ع.خ/و.ب

