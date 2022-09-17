إيران تصف وفاة مهسا أميني"بالحادث المؤسف" وسط استنكار شعبي واسع

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الشرطة الإيرانية وصفت الاثنين (19 سبتمبر/أيلول 2022) وفاة شابة في الاحتجاز بأنها "حادث مؤسف" لا تريد أن يتكرر. ودخلت مهسا أميني (22 عاما) في غيبوبة بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات غاضبة في أنحاء البلاد بسبب طريقة معاملة قوات الأمن للنساء.

وقالت الشرطة في مطلع الأسبوع إن أميني مرضت لدى انتظارها مع نساء محتجزات. لكن والد أميني أبلغ موقع امتداد الإخباري المؤيد للإصلاحيين أمس الأحد بأن ابنته كانت سليمة ولم تكن تعاني مشاكل صحية.

وقال قائد شرطة طهران الكبرى حسين رحيمي في بيان نقلته وكالة فارس "وجهت اتهامات وضيعة للشرطة الإيرانية. سننتظر حتى يوم صدور الحكم لكن لا يمكننا التوقف عن أداء العمل الأمني".

وأضاف أن أميني لم تتعرض لإساءة معاملة، نافيا مزاعم تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي ضد شرطة الأخلاق، التي تطبق قواعد صارمة تلزم النساء بتغطية الشعر وارتداء ملابس فضفاضة. وذكر أنه لا يمكنه التعليق على سبب الوفاة لأن هذه مسألة طبية لا أمنية.

الغضب يتزايد في إيران بعد وفاة أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق

احتجاجات في الشوارع وغضب على وسائل التواصل الاجتماعي

وكانت الاحتجاجات قد استمرت في إيران أمس الأحد بعد إعلان وفات أميني، وأصبح وسم #مهساأميني واحدا من أكثر الوسوم تداولا على تويتر باللغة الفارسية. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت تجمع مئات المتظاهرين اليوم الأحد حول جامعة طهران، وهم يرددون "المرأة، الحياة، الحرية".

جرى تداول الوسم الفارسي #مهساأميني 1.63 مليون مرة على تويتر حتى بعد الظهر الأحد.

أصبح وسم #مهساأميني واحدا من أكثر الوسوم تداولا على تويتر باللغة الفارسية

وتنحدر أميني من محافظة كردستان، التي شهدت احتجاجات السبت، بعضها خلال جنازتها في مسقط رأسها في مدينة سقز. وقمعت الشرطة المظاهرات. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت رجلا واحدا على الأقل مصابا في الرأس.

وقال بهزاد رحيمي، عضو البرلمان عن سقز، لوكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، إن بضعة أشخاص أُصيبوا في الجنازة، وتم "نقل أحدهم إلى مستشفى سقز بعد إصابته بأعيرة خرطوش في منطقة الأمعاء". وذكرت منظمة هنكاو الحقوقية الكردية أن 33 شخصا أصيبوا في سقز.

وتلتزم النساء بتغطية شعرهن وارتداء ملابس طويلة فضفاضة لإخفاء مفاتنهن بموجب الشريعة الإسلامية التي طُبقت في إيران بعد ثورة عام 1979 الإسلامية. وتتعرض المخالفات لعقوبة التأنيب العلني أو دفع غرامات أو الاعتقال.

وشهدت الشهور الماضية إطلاق دعوات للنساء لخلع الحجاب رغم حملة مشددة تقوم بها السلطات ضد ما تصفه "بالسلوك غير الأخلاقي".

وقامت نساء إيرانيات مشهورات بقص شعورهن احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني. نشرت الكثير من السيدات مقاطع فيديو وصور لإظهار تضامنهن مع أميني.





ز.أ.ب/ه.د (رويترز، د ب أ)