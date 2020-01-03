"إيران تصدر أمر اعتقال لترامب" والولايات المتحدة ترد

أصدرت إيران أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين؛ فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول)، بحسب ما نقلت وكالة فارس للأنباء عن مدعي عام طهران علي القاصي مهر اليوم (الاثنين 29 يونيو/ حزيران 2020).

وكانت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق، في الثالث من يناير/ كانون الثاني، قد قتلت سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال القاصي مهر إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي وإن إيران طلبت من الإنتربول إصدار "بطاقة حمراء" لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني. وأضاف القاصي مهر أن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وتابع أن إيران ستمضي قدما في الأمر بعد انتهاء فترة ولاية ترامب.

مشاهدة الفيديو 01:14 شارك مقتل قاسم سليماني بصاروخ أمريكي في بغداد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Vh6D مقتل قاسم سليماني بصاروخ أمريكي في بغداد

برايان هوك: حيلة دعائية

وفي مؤتمر صحفي بالسعودية اليوم الاثنين قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك إن إصدار طهران أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 شخصا آخرين مجرد "حيلة دعائية".

وأضاف هوك وهو يقف بجوار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في الرياض "تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية". وتابع: "هذا أمر ذو طبيعة سياسية. ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار... إنه حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد".

ص.ش/أ.ح (رويترز)