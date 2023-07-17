 إيران تشدد قواعد الالتزام بضوابط الحجاب بعد تجاهل كبير لها | DW الأخبار | DW | 09.08.2023

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إيران تشدد قواعد الالتزام بضوابط الحجاب بعد تجاهل كبير لها

السيدات في مدن إيرانية عديدة يرفضن الالتزام بضوابط اللباس الإيراني المحتشم، أي الحجاب. كثيرات يقلن إنهن لم يعدن يرتدين الحجاب. الشرطة تطلق حملة لفرض الالتزام بالحجاب.

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