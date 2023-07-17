إيران تشدد قواعد الالتزام بضوابط الحجاب بعد تجاهل كبير لها

قضية مهسا أميني.. احتجاجات جديدة في إيران وسقوط قتلى

في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.