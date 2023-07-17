إيران تشدد قواعد الالتزام بضوابط الحجاب بعد تجاهل كبير لها

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السيدات في مدن إيرانية عديدة يرفضن الالتزام بضوابط اللباس الإيراني المحتشم، أي الحجاب. كثيرات يقلن إنهن لم يعدن يرتدين الحجاب. الشرطة تطلق حملة لفرض الالتزام بالحجاب.
قررت السلطات الإيرانية تركيب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء غير الملتزمات بالحجاب ومعاقبتهن، وذلك في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة من النساء الرافضة لقواعد اللبس الإلزامية المفروضة من قبل السلطات.
في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية، توعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية بملاحقة الإيرانيات غير المحجبات ممن يظهرن في الأماكن العامة، وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أصدرت قرارا لدعم قانون الحجاب.
في اليوم الثالث للاحتجاج على موت مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب، امتدت المظاهرات إلى مدن كبرى في إيران، منها طهران ومشهد. وتشير تقارير غير رسمية إلى مقتل متظاهرين، بينما دعت واشنطن للتحقيق في وفاة أميني.
أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" حيال "ردّ قوات الأمن العنيف" على المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق". وتقول السلطات الإيرانية إن المرأة توفيت لأسباب طبيعية.
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