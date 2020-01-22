 إيران تستهدف ألبانيا بعد مقتل سليماني | سياسة واقتصاد | DW | 23.01.2020

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سياسة واقتصاد

إيران تستهدف ألبانيا بعد مقتل سليماني

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، تجد ألبانيا الدولة البلقانية العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" نفسها في مرمى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

Albanien Tirana Feierlichkeiten 10 Jahre NATO Mitgliedschaft (Ministry of Defence Repubik of Albania)

إيران تستهدف ألبانيا بعد مقتل سليماني

مؤخراً بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بدون طيار وما تلاها من مناوشات بين البلدين، انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، هدفاً مفاجئاً، وهو ألبانيا- الدولة الصغيرة في البلقان على حافة جنوب شرق أوروبا، والعضو في حلف الـ "ناتو". إذ قال: "هناك دولة أوروبية صغيرة شريرة احتشد فيها الأمريكيون والخونة للتآمر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

مختارات

وباتت ألبانيا محاصرة في الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. في الواقع، رحب القادة في العاصمة الألبانية تيرانا باغتيال سليماني. وقاموا على الفور بطرد دبلوماسيين اثنين إيرانيين، حسبما ذُكر، بسبب مشاركتهم في أنشطة تعتبر غير مقبولة لمنصبيهما كدبلوماسيين.

"تحالف ثابت"

لكن لماذا تشارك ألبانيا تحديداً في هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية؟ تعود هذه العلاقة إلى عدة سنوات وتشمل أعضاء من منظمة "مجاهدي خلق إيران (MEK)"، وهي منظمة إيرانية معارضة كان مقرها سابقاً العراق وسعت لإسقاط النظام الإيراني.

 ولكن بعد الإطاحة بالديكتاتور العراقي السابق صدام حسين، وجد أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" أنفسهم يتعرضون لهجمات الصواريخ الإيرانية. إذ تعتبر القيادة الإيرانية "خلق" منظمة إرهابية، ومع ذلك، تواصلت الولايات المتحدة مع ألبانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي وحليف واشنطن القوي لمنح اللجوء لأكثر من 3 آلاف عضو في المنظمة .

توصلت الولايات المتحدة وألبانيا إلى اتفاق إنساني، وفي عام 2013 تم إعادة توطين الآلاف من أعضاء "مجاهدي خلق" في الدولة البلقانية. و قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في أعقاب تهديدات خامنئي إن إعادة التوطين نتجت عن "التحالف الثابت" لبلاده مع الولايات المتحدة.

Führer der Mudschaheddin-e-Khalq (MEK), Maryam Rajavi (Getty Images/AFP/K. Tribouillard)

ألبانيا وافقت على استقبال "مجاهدي خلق" دون سلاح كلاجئين عام 2013

يعترف راما بأن قبول أعضاء "مجاهدي خلق" يشكل خطراً على ألبانيا. وقال إنه على الرغم من الخطر المحتمل، غير أنه بذلك "يكرم ويحافظ أيضاً على التقاليد الألبانية"- مشيراً بذلك إلى الدور السابق لبلاده في حماية اليهود من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. إذ لم تُرحل ألبانيا أي يهودي إلى ألمانيا النازية.

أعضاء "مجاهدي خلق" يخشون على سلامتهم

يعيش أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" في معسكر كبير تحت حراسة مشددة بالقرب من مدينة دوريس الساحلية، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (19 ميلًا) من العاصمة تيرانا. لكن الآن وقد تعهدت إيران بالانتقام لمقتل الجنرال سليماني، فإنهم أكثر قلقاً على سلامتهم. وفي حين تم تشديد أمن المعسكر، قال المستشار القانوني لـ "مجاهدي خلق" بهزاد صفاري لـ DW إن أعضاء المنظمة لا يشعرون بالأمان في أي مكان.

وقال لـ : DW"إرهاب النظام الإيراني يشكل تهديداً لنا في كل مكان في العالم. السفارة الإيرانية في تيرانا، وتلك الموجودات في العواصم الأوروبية الأخرى، هي مراكز للعمليات الإرهابية للنظام"، مضيفاً أن أجهزة الأمن الألمانية قد أكدت على أن عمليات التجسس الإيرانية كانت تستهدف المجموعة.

ومن جهة أخرى، رحبت المنظمة بطرد ألبانيا للدبلوماسيين الإيرانيين. وأشاد صفاري بهذه الخطوة، قائلاً "إنها خطوة شجاعة ومشرفة في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي الألباني. وهي تحمي المنشقين الإيرانيين في المنفى".

Albanien, Tirana: Pressekonferenz mit Premierminister Rama und Jens Stoltenberg (DW/A. Ruci)

ألبانيا عضو في الناتو منذ عام 2009

ألبانيا مستهدفة

ولكن حتى قبل مقتل سليماني، تسببت إعادة توطين "مجاهدي خلق" في ألبانيا بتوترات كبيرة بين ألبانيا وإيران. في تشرين الأول/ اكتوبر 2019، على سبيل المثال، كشفت الشرطة الألبانية عن خلية إرهابية إيرانية كانت تهدف إلى شن هجمات على أعضاء "مجاهدي خلق" في البلقان. وتعتقد الشرطة الألبانية أن الجماعة جزء من وحدة "فيلق القدس" الإيرانية.

ومن جهته قال خبير الأمن الألباني رديون كريازي إن الدولة البلقانية تتعرض لتهديد متزايد من النظام الإيراني، وأن الهجمات الإلكترونية والإرهابية تشكل أكبر خطر. ووفقاً للكريازي، تمتلك إيران "موارد مستقرة وذات خبرة" في هذا الصدد. وهو يعتقد أن إيران يمكن أن تشن هجمات على الأراضي الألبانية، أو على القوات الألبانية التي تعمل كجزء من البعثات الدولية في الخارج، على سبيل المثال في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وحذر صفاري مستشار "مجاهدي خلق"  من أن مثل هذه الهجمات لا تشكل خطراً على ألبانيا فحسب، وإنما على منطقة البلقان بأكملها. وقال لـ DW: "إن استراتيجية إيران على المدى البعيد هي تحويل البلقان إلى بوابة للأصولية والإرهاب الإسلامي في أوروبا". ومن جهة أخرى، أثناء حديثه في مؤتمر أمني في تيرانا في وقت سابق من هذا الشهر، حذر الجنرال الأمريكي مايكل باربر من أن ألبانيا يجب أن تظل متيقظة لأن إيران قد تستهدف جميع حلفاء الولايات المتحدة. في إشارة إلى اتفاق الكتلة الأطلسية بشأن شن دفاع جماعي مشترك، وأكد (لتيرانا) أن الولايات المتحدة وحلف الـ "ناتو" سوف يقفان إلى جانبها: "سوف يستجيب الحلف لأي هجوم على أحد أعضائه".

آني روسي/ لينديتا آرابي/ ر.ض

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

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