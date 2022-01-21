 إيران تستعيد حقّ التصويت في الأمم المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران تستعيد حقّ التصويت في الأمم المتحدة

أعلنت سيول أن كوريا الجنوبية استخدمت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف كورية لتسوية متأخرات طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما سيسمح لإيران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية بسرعة.

(صورة رمزية)

(صورة رمزية)

أعلنت سيول الأحد (23 يناير/كانون الثاني 2022)، إن كوريا الجنوبية استخدمت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مصارفها لتسوية متأخرات طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما سيسمح  لإيران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية بسرعة.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إن هذه الدفعة أنجزت بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعدما تقدمتإيران "بطلب عاجل" لدفع المبلغ المترتب عليها.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك أن "دفع المساهمات الإيرانية للأمم المتحدة (أكثر من 18 مليون دولار) تم". وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن "حق إيران في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يُعاد على الفور  مع تسديد هذا المبلغ".

من جهتها أفادت مصادر في الامم المتحدة لفرانس برس، بأنه تمّ الافراج منذ الجمعة عن 18 مليون دولار لإيران في سيول لتسوية مستحقات الأمم المتحدة، وهو المبلغ الذي أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في 11 من الشهر الجاري، كحد أدنى من المتأخرات المستحقة على طهران للأمم المتحدة لتتمكن من استعادة حقها في التصويت في المنظمة الذي فقدته مطلع كانون الثاني/يناير.

حق التصويت

وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي بلد يكون مبلغ المتأخرات فيه مساويا أو أكبر من المساهمة المستحقة عليه عن عامين ماضيين كاملين.

وقالت  طهران حينذاك إنها لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لديونها للأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة.

مشاهدة الفيديو 02:37

إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟

وبعد أشهر من المفاوضات، تمكنت طهران في حزيران/يونيو من استخدام أموال مجمدة في كوريا الجنوبية لتسديد الحد الأدنى من الديون المطلوبة واستعادة حقها في التصويت، قبيل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.

وتملك إيران أكثر من سبعة مليارات دولار مخصصة لصادرات النفط مجمدة في مصرفين كوريينبسبب العقوبات الأميركية.

وكانت ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط قبل انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية مع إعادة فرض عقوبات تجارية تعرقل المبادلات.

ح.ز/ و.ب (أ ف ب، رويترز) 

 

مواضيع ذات صلة

December 2, 2021, Jerusalem, Israel: Pages of Testimony of more than 4,000,000 Jewish Holocaust victims are eternally preserved in the Hall of Names at the Yad Vashem Holocaust Museum. (Credit Image: Â© Nir Alon/ZUMA Press Wire

وجهة نظر: دلالة قوية على وحدة الصف ضد إنكار الهولوكوست 21.01.2022

ما كان بالإمكان اختيار يوم أكثر رمزية من هذا اليوم، فبعد ثمانين عاما من مؤتمر "فانزيه" تبنت الأمم المتحدة قرارا ضد إنكار الهولوكوست. قرار ينظر إلى الحاضر والمستقبل أكثر منه إلى الماضي، تقول ليزا هينل في تعليقها التالي.

A grab from an AFPTV video shows a fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government manning a machine gun at a position near the frontlines against the Huthi rebel forces in the region of al-Kassara, northwest of Marib, on June 28, 2021. - Clashes between rebels and Yemeni government fighters left over a hundred killed in Marib in three days, pro-government sources said, following a renewed offensive by the Iran-allied Huthis who escalated their efforts to seize the government's last stronghold in northern Yemen. (Photo by - / AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

هجوم الحوثيين على الإمارات.. تبعات محتملة على أكثر من صعيد 18.01.2022

لا شك أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه الحوثيون على العمق الإماراتي، سيكون له عدة تبعات على أكثر من صعيد. أبرزها على محاولات تخفيف التوترات في الخليج والتقدم في الملف النووي، كما أن انعكاساته على أسواق النفط جد محتملة.

18.01.2022****Rescuers remove debris at the site of Saudi-led air strikes in Sanaa, Yemen, January 18, 2022. REUTERS/Khaled Abdullah

التحالف يرد على استهداف الحوثيين للإمارات بعملية "ردع شاملة" 18.01.2022

أطلق التحالف بقيادة السعودية ما أسماها "عملية ردع شاملة" على مواقع بالعاصمة اليمنية صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين. وتقول مصادر إنها أسفرت عن قتلى ومصابين. يأتي الهجوم غداة استهداف الجماعة العمق الإماراتي.