إيران تستدعي سفير ألمانيا بعد اتهامها بمحاولة حرق كنيس

بعدما أكد القضاء الألماني تورط حكومة طهران في مخطط إحراق كنس يهودي في مدينة بوخوم الألمانية عام 2022، واستدعاء برلين للقائم بأعمال إيران لديها، استدعت الأخيرة السفير الألماني للاحتجاج، معتبرة أن الاتهام "باطل".

استدعت إيران سفير ألمانيا في طهران الأربعاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، بعد أن أفاد القضاء الألماني بتورط الحكومة الإيرانية في مخطط لإحراق كنيس يهودي في بوخوم (غرب) عام 2022.

وقضت محكمة ولائية في مدينة دوسلدورف (غرب) الثلاثاء، بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على ألماني من أصل إيراني بتهمة التخطيط لمهاجمة كنيس يهودي في بوخوم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وخلصت المحكمة الألمانية كذلك إلى أن الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "وكالات حكومية إيرانية".

وأعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني، مشيرة إلى أن برلين "لا تتسامح مع أي أعمال عنف موجهة من الخارج في ألمانيا".

وردا على ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان أنها استدعت السفير الألماني للاحتجاج على "الاتهام الباطل" الصادر عن النظام القضائي الألماني واستدعاء دبلوماسيّها إلى وزارة الخارجية في برلين.

وأضافت الوزارة "نوصي ألمانيا بالحذر من الفخاخ التي تنسجها التيارات الهدامة، بدلا من توجيه الاتهامات وإشباع رغبة النظام الصهيوني (إسرائيل) في خلق التوترات".

وتشعر برلين بالقلق منذ سنوات من عودة بروز المشاعر المعادية لليهود على أراضيها. وأدت الحرب بين حماس وإسرائيل إلى تفاقم التوترات في ألمانيا حيث تتزايد الحوادث المعادية للسامية، مثل الهجوم على كنيس يهودي في برلين بزجاجات حارقة في تشرين الأول/أكتوبر.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)