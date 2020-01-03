إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني على خلفية مقتل سليماني

استدعي القائم بالاعمال الألماني إلى وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ملاحظات "غير مقبولة" لـ"بعض المسؤولين الألمان" في شأن مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في غارة أميركية في العراق، وفق ما أورد بيان رسمي اليوم الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020). وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران أعربت للدبلوماسي الألماني عن "احتجاجها الشديد".

والجمعة، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أولريكه ديمر أنّ الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل سليماني جاءت "ردّاً على سلسلة استفزازات عسكرية تتحمّل إيران مسؤوليتها". وعبرت المتحدثة عن "قلقها الشديد" بعد مقتل سليماني ودعت الى "احتواء التصعيد". وكانت تشير في كلامها الى هجمات استهدفت ناقلات نفط اجنبية في محيط مضيق هرمز في النصف الأول من 2019 وغارة جوية على منشآت نفطية سعودية في أيلول/سبتمبر.

وتنسب برلين، على غرار واشنطن، هذه الهجمات الى ايران التي تنفي مسؤوليتها. واضافت الخارجية الايرانية أن هذه الملاحظات "غير منصفة ومتهورة وضارة".

كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "العملية العسكرية الأمريكية أعقبت سلسلة من الاستفزازات الخطيرة لإيران، لكن بسبب العملية لم تعد المسألة أسهل في إنهاء التوترات".

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)