إيران تدمر "حاملة طائرات أمريكية!" وواشنطن تدين هذا "السلوك المتهور"

فجّر الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء (28 تموز/ يوليو) مجسّماً لحاملة طائرات أمريكية بصواريخ خلال تدريبات عسكرية في الخليج وصفتها الولايات المتحدة بـ"المتهورة وغير المسؤولة".

وجرت التدريبات التي أطلق عليها "مناورات الرسول الأعظم الـ14"، بحسب النسخة العربية من وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.



وأظهرت تسجيلات مصورة للمناورات، بثها التلفزيون الرسمي، القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري وهي تشن هجوماً على نموذج لحاملة الطائرات الأمريكية من فئة "نيميتز" بوجود صفوف من مجسمات طائرات مقاتلة على جانبي مدرج الهبوط.



وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي للتلفزيون الرسمي إن "ما تم عرضه اليوم في هذه التدريبات، على مستوى القوات الجوية والبحرية، كان كله هجومياً". ونقل موقع الحرس الثوري "سيبانيوز" عن المتحدث الجنرال عباس نيلفروشان قوله إنه تم إطلاق صواريخ جديدة بعيدة المدى خلال التدريبات، وأضاف: "استخدمت بعض الأسلحة والمعدات المفاجئة، على غرار صواريخ بالستية بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف هجومية عائمة من موقع بعيد".

وانتقد الأسطول الخامس الأمريكي، ومقرّه البحرين، استخدام إيران لحاملة الطائرات الزائفة التي ظهرت أول مرة في صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية الاثنين.



وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس، ريبيكا ريباريتش، في بيان لمكتب وكالة فرانس برس في دبي الثلاثاء: "نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات"، مضيفة "نرى دائماً هذا النوع من السلوك متهوراً وغير مسؤول". وأضافت: "تقوم البحرية الأمريكية بتدريبات دفاعية مع شركائنا لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة، في حين تجري إيران مناورات هجومية في محاولة للتخويف".

وتأتي المناورات بعد أيام فقط على اتهام طهران مقاتلتين أمريكيتين باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق الأراضي السورية.

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)