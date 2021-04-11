إيران تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم على منشأة نطنز وتتوعد بالانتقام

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله الاثنين (12 أبريل/ نيسان 2021) إن بلاده تحمل إسرائيل مسؤولية الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية أمس وإنها ستنتقم لذلك. وكانت السلطات الإيرانية وصفت الحادث أمس بأنه "إرهاب نووي"، قائلة إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

وأجرت إيران والقوى العالمية ما وصفتاه بمحادثات "بناءة" الأسبوع الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.

وقال ظريف "الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع العقوبات... قالوا علنا إنهم لن يسمحوا بذلك. لكننا سننتقم من الصهاينة".

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمّها قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ عملية تخريبية ناجحة في موقع نطنز، ستعوق على الأرجح أعمال التخصيب هناك لعدة أشهر. ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذا الحادث.

وموقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الذي يقع معظمه تحت الأرض، واحد من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

من ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية يمكن اعتباره "عملا ضد الإنسانية". وقال خطيب زاده "لم يحدث تلوث أو إصابات لكنه يمكن أن يتسبب في كارثة. يمكن اعتباره عملا ضد الإنسانية".

وأضاف "يقيم خبراؤنا النوويون الضرر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن إيران ستستبدل أجهزة الطرد المركزي (لتخصيب اليورانيوم) التالفة في نطنز بأجهزة متطورة". وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن واشنطن ليس لها أي دور في الحادث. وأضاف "ليس لدينا ما نضيفه إلى التكهنات بشأن الأسباب".

وفي نفس السياق نقل موقع نور نيوز الإيراني عن مصادر في المخابرات قولها اليوم "تم التعرف على الشخص... يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على هذا الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أحد المباني في موقع نطنز". ولم يذكر الموقع تفاصيل عن الشخص المقصود.



ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)