 إيران تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم على منشأة نطنز وتتوعد بالانتقام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2021

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إيران تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم على منشأة نطنز وتتوعد بالانتقام

اتّهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ملمحةً إلى أنه ألحق أضراراً بأجهزة الطرد المركزي وتعهّدت بـ"الانتقام". ووسائل إعلام تقول إنه تم تحديد هوية المتسبب في انقطاع التيار بالمنشأة.

منشأة نطنز النووية في إيران

إيران تتهم إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله الاثنين (12 أبريل/ نيسان 2021) إن بلاده تحمل إسرائيل مسؤولية الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية أمس وإنها ستنتقم لذلك. وكانت السلطات الإيرانية وصفت الحادث أمس بأنه "إرهاب نووي"، قائلة إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.

مختارات

في وسط المحادثات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، دشنت إيران عدداً من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، المحظور استخدامها بحسب الاتفاق نفسه. فما تأثير هذه الأنشطة الإيرانية الجديدة على سير المحادثات؟.

بعد أن قررت طهران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة نووية تحت الأرض، يبقى السؤال ما الذي أنجزته إيران حتى الآن في هذا الشأن؟ وما مدى اقتراب الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية؟

وأجرت إيران والقوى العالمية ما وصفتاه بمحادثات "بناءة" الأسبوع الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.

وقال ظريف "الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع العقوبات... قالوا علنا إنهم لن يسمحوا بذلك. لكننا سننتقم من الصهاينة".

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمّها قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ عملية تخريبية ناجحة في موقع نطنز، ستعوق على الأرجح أعمال التخصيب هناك لعدة أشهر. ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذا الحادث.

وموقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الذي يقع معظمه تحت الأرض، واحد من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

من ناحيته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية يمكن اعتباره "عملا ضد الإنسانية". وقال خطيب زاده "لم يحدث تلوث أو إصابات لكنه يمكن أن يتسبب في كارثة. يمكن اعتباره عملا ضد الإنسانية".

وأضاف "يقيم خبراؤنا النوويون الضرر، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن إيران ستستبدل أجهزة الطرد المركزي (لتخصيب اليورانيوم) التالفة في نطنز بأجهزة متطورة". وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن واشنطن ليس لها أي دور في الحادث. وأضاف "ليس لدينا ما نضيفه إلى التكهنات بشأن الأسباب".

وفي نفس السياق نقل موقع نور نيوز الإيراني عن  مصادر في المخابرات قولها اليوم "تم التعرف على الشخص... يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على هذا الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أحد المباني في موقع نطنز". ولم يذكر الموقع تفاصيل عن الشخص المقصود.
 

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

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إيران تعلن عن تقنية جديدة لتخصيب اليورانيوم وتثير الجدل

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