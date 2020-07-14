 إيران ″تحقق″ في حادث بمنشأة نطنز النووية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران "تحقق" في حادث بمنشأة نطنز النووية

ساعات قليلة بعد إعلان طهران بأنها تشغيل أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر، كشف متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن حادث في شبكة الكهرباء بمنشأة نطنز "دون سقوط ضحايا" و"تحقيق جارِِ" في أسباب الحادث.

Iran I Atomkraft I Atomanlage Natanz

منشأة نطنز النووبة الإيرانية، صورة عبر الأقمار الصناعية (أرشيف)

أعلن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لـ "حادث" فجر الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021).

مختارات

سلسلة انفجارات ضربت منشآت حساسة في إيران. المسؤول عن حدوثها غير معروف. شكوك إيران تحوم حول إسرائيل، التي علق أحد مسؤوليها بالقول: "ليست كل حادثة في إيران مرتبطة بنا"!

كشفت وكالة أممية عن انتهاك إيراني لما يتعلّق بتخصيب اليورانيوم، يحدث ذلك في ظل اختلاف مسؤولين أمريكيين وإيرانيين حول العقوبات التي يتعين على واشنطن رفعها لاستئناف المباحثات.

وقال المتحدث باسم منظكة الطاقة الإيرانية يهروز كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكداً على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث. ولم يتم الكشف على الفور عن طبيعة الحادث. فيما نقل تلفزيون "برس تي في" الإيراني عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن مشكلة في الطاقة الكهربائية تسببت في حادث بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض مضيفاً أنها لم تسفر عن سقوط مصابين.

اقرأ أيضاً:انفجارات إيران .. حوادث عابرة أم فاعل مجهول؟

ومنذ بداية تموز/ يوليو الماضي أُصيب مصنع لتجميع أجهزة للطرد المركزي بأضرار كبيرة بسبب انفجار غامض. وخلصت السلطات إلى "تخريب" من أصل "إرهابي"، لكنها لم تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها. 

Österreich Wien | Atom-Konferenz

جانب من محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إعلان إيران السبت أنها وضعت في الخدمة أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر ويُمنع استخدامها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015، ما قد يعقّد المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء هذا النص.

وفي مراسم عبر الفيديو بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، دشّن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسمياً سلسلة من 164 جهازا للطرد المركزي من نوع "آي ار-6" في منشأة نطنز النووية (وسط إيران). كما أطلق تغذية بغاز اليورانيوم لسلسلتين أخريين تتضمن الأولى 30 جهازاً من نوع "آي ار-5"، والثانية 30 جهاز "آي ار-6"، لاختبارها.

وتزامن الإعلان مع محادثات جارية في فيينا بين الجمهورية الإسلامية والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حول طريقة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.

م.س/ع.غ ( رويترز، د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:53

إيران تعلن عن تقنية جديدة لتخصيب اليورانيوم وتثير الجدل

 

مواضيع ذات صلة

Iran I Atomkraft I Brand I Atomanlage Natanz

انفجارات إيران .. حوادث عابرة أم فاعل مجهول؟ 14.07.2020

سلسلة انفجارات ضربت منشآت حساسة في إيران. المسؤول عن حدوثها غير معروف. شكوك إيران تحوم حول إسرائيل، التي علق أحد مسؤوليها بالقول: "ليست كل حادثة في إيران مرتبطة بنا"!