إيران تثبت عقوبة الإعدام بحق متظاهرين.. وتنفذها بحق مدانٍ بالتجسس

أعدمت طهران إيرانياً مداناً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة بعد اتهامه بمد واشنطن بمعلومات حول البرنامج الصاروخي الإيراني، كما أعلن الثلاثاء المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي.
ونقل موقع ميزان الإلكتروني الرسمي عن اسماعيلي قوله إن المدان، واسمه رضا عسكري، كان موظفاً في دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية حتى تقاعده قبل 4 أعوام، وقد جرى إعدامه الأسبوع الماضي.
وأدان القضاء الإيراني عسكري بتلّقي مبالغ مالية كبيرة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مقابل مده لها بمعلومات كان يملكها حول الصواريخ الإيرانية وفق حسين إسماعيلي.
وتخطّط إيران لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ إيراني آخر، هو محمود موسوي مجد، أدين كذلك بتهمة التجسس عبر تقديم معلومات للولايات المتحدة واسرائيل حول تحركات الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل بضربة أميركية في بغداد في كانون الثاني/يناير.
كما سبق لطهران أن أعدمت أمير رحيم بور، المتهم أيضاً بـ"محاولة توفير معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حول البرنامج النووي الإيراني". وقد أعلنت إيران منتصف عام 2019 توقيف 17 إيرانياً في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسس" لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية، معظمهم حكم عليه بالإعدام.
ولم تعقب واشنطن على هذه الأخبار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب على تويتر قبل سنة إن "الأنباء التي قالت إن طهران اعتقلت جواسيس من المخابرات المركزية الأمريكية كاذبة تماما وعارية عن الصحة".
وفي إدانة أخرى بعيدة عن التجسس، ثبتت المحكمة العليا في إيران الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات دامية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر اندلعت على خلفية رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنه حسين إسماعيلي، بعد رفض الطعون التي تقدّم بها محاموهم، إذ قال القضاء إن الثلاثة من قادة أعمال الشغب.
وشهدت إيران اضطرابات استمرت لأيام بعد رفع أسعار البنزين، واستخدمت قوات الأمن القوة للتصدي للاحتجاجات. واتهمت الحكومة الإيرانية المتظاهرين بخدمة أجندات أعدائها- الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية- كما رأت أن الهدف الحقيقي للمتظاهرين هو محاولة إسقاط النظام.
إ.ع/ع.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه