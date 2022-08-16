إيران تتسلم الرد الأمريكي.. بداية إحياء الاتفاق النووي؟

إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي

ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.