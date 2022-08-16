إيران تتسلم الرد الأمريكي.. بداية إحياء الاتفاق النووي؟

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إيران تتسلم رد الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي وواشنطن تقول إن طهران قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة.. فهل هي بداية إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
اعتبر الاتحاد الأوروبي رد إيران على مقترحه بشأن الاتفاق النووي معقولاً، فيما انتقدت طهران "تسويف" واشنطن و"صمت" بروكسل في الرد على مقترحات إحياء الاتفاق النووي، بعد مرور زهاء أسبوع عليه.
شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا قال إنها استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وذلك "بهدف حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران". وإيران تنفي صلتها بالمجموعات المستهدفة.
ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.
أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.
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