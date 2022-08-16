 إيران تتسلم الرد الأمريكي.. بداية إحياء الاتفاق النووي؟ | مسائية DW | DW | 24.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

إيران تتسلم الرد الأمريكي.. بداية إحياء الاتفاق النووي؟

إيران تتسلم رد الولايات المتحدة على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي وواشنطن تقول إن طهران قدّمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة.. فهل هي بداية إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟

المزيد من المركز الإعلامي

ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟

ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟ 16.08.2022

U.S. President Joe Biden and Israeli Prime Minister Yair Lapid participate in a bilateral meeting, in Jerusalem, July 14, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

زيارة بايدن لإسرائيل تؤكد على شراكة وثيقة أمنيا واقتصاديا 14.07.2022

محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟

محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟ 27.06.2022

مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟

مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل فشلت الدبلوماسية؟ 07.06.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. لمن تميل كفة الحرب؟

ستة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. لمن تميل كفة الحرب؟ 24.08.2022

تصريحات لعباس تغضب ألمانيا.. نحو أزمة دبلوماسية جديدة؟

تصريحات لعباس تغضب ألمانيا.. نحو أزمة دبلوماسية جديدة؟ 17.08.2022

حوار وطني في العراق بغياب الصدر.. نحو انطلاقة جديدة؟

حوار وطني في العراق بغياب الصدر.. نحو انطلاقة جديدة؟ 17.08.2022

استهداف أنقرة مركزا للجيش السوري.. نحو تصعيد جديد ضد دمشق؟

استهداف أنقرة مركزا للجيش السوري.. نحو تصعيد جديد ضد دمشق؟ 17.08.2022

المزيد مسائية DW

أنباء عن اعتقالات وضغوط ضد عمال أجانب بقطر.. ماذا وراءها؟

أنباء عن اعتقالات وضغوط ضد عمال أجانب بقطر.. ماذا وراءها؟ 22.08.2022

أزمة التأشيرات بين باريس والرباط.. الخلفيات والدلالات

"أزمة التأشيرات" بين باريس والرباط.. الخلفيات والدلالات 19.08.2022

تدريبات الناتو مع حلفائه في جنوب شرق آسيا، أي مغزى لها؟

تدريبات الناتو مع حلفائه في جنوب شرق آسيا، أي مغزى لها؟ 18.08.2022

قمة لفيف الثلاثية: هل تعبد الطريق لنهاية الحرب؟

قمة لفيف الثلاثية: هل تعبد الطريق لنهاية الحرب؟ 18.08.2022

اقرأ أيضا

NATANZ, IRAN - MARCH 30: An Iranian nuclear power plant stands March 30, 2005 some 200 miles (322 km) south of Tehran, in Natanz, Iran. The cities of Natanz and Isfahan in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Natanz enriches hexaflouride gas, which was made from uranium ore in a facility in Isfahan, by feeding it into centrifuges. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

بوريل: رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي "معقول" 22.08.2022

اعتبر الاتحاد الأوروبي رد إيران على مقترحه بشأن الاتفاق النووي معقولاً، فيما انتقدت طهران "تسويف" واشنطن و"صمت" بروكسل في الرد على مقترحات إحياء الاتفاق النووي، بعد مرور زهاء أسبوع عليه.

April 14, 2020, At-Tanf Garrison, Syria: A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle fighter aircraft, assigned to the 494th Expeditionary Fighter Squadron performs a practice strafing run near At-Tanf Garrison in support of Operation Inherent Resolve April 14, 2020 over Syria. (Credit Image: Â© William Howard/Us Air/Planet Pix via ZUMA Wire

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في سوريا على أهداف "مرتبطة بإيران" 24.08.2022

شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا قال إنها استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وذلك "بهدف حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران". وإيران تنفي صلتها بالمجموعات المستهدفة.

Titel der Bilder: Irans Streben nach Atomwaffen Stichworte: Iran, Islamische Republik, Atomprogramm, Streben nach Atomwaffen, Herstellung von Atomwaffen, Nuklearwaffen, Atombombe Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch DW/Behnam Bavandpour <behnam.bavandpour@dw.com>

إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي 16.08.2022

ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.

ISFAHAN, IRAN - MARCH 30: A worker walks inside of an uranium conversion facility March 30, 2005 just outside the city of Isfahan, about 254 miles (410 kilometers), south of capital Tehran, Iran. The cities of Isfahan and Natanz in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Isfahan makes hexaflouride gas, which is then enriched by feeding it into centrifuges at a facility in Natanz, Iran. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

طهران تتحدث عن "تطور نسبي" في المفاوضات النووية 15.08.2022

أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.