إيران تؤكد وفاة سفيرها بكوفيد-19 بعد إعادته من اليمن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن مبعوث البلاد لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية (جماعة الحوثي) توفي متأثراً بإصابته بكوفيد-19 بعدما أُعيد للبلاد الأسبوع الماضي قادماً من صنعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده لوسائل الإعلام المحلية الرسمية إن السفير حسن إيرلو "تم نقله في حالة صحية سيئة بسبب تأخر التعاون من دول بعينها"، دون أن يذكر الدول بالإسم.

وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى أعلن السبت أن إيرلو غادر العاصمة صنعاء السبت في طائرة عراقية متوجها إلى بغداد من دون أن يوضح أسباب المغادرة وظروفها.

من جهته، كتب الناطق باسم المتمردين محمد عبد السلام على تويتر "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء في طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".

وبدا أن المتحدث كان يشير إلى السعودية، التي كانت تساعد مع العراق في نقل إيرلو من العاصمة اليمنية صنعاء - التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أكثر من 7 سنوات - على متن طائرة عراقية، حسبما قال متحدث باسم جماعة الحوثي. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

وذكرت الوكالة الايرانية للأنباء ( إرنا ) نقلا عن دائرة الاعلام في وزارة الخارجية "أن حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من أعراض الإصابة بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته وتمت إعادته إلى البلاد، لكن رغم الرعاية التي تلقاها لتحسين وضعه الصحي توفي هذا الصباح".

ووصف خطيب زاده إيرلو بأنه "شهيد" وقال إنه نجا من هجمات كيماوية في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وكانت إيران - الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الحوثيين - أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصول سفيرها إلى صنعاء من دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو طريقة حصول ذلك، علماً أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات مع فرض تحالف عسكري بقيادة السعودية السيطرة على الأجواء اليمنية.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إيرلو على القائمة السوداء وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج.

ويشهد البلد الفقير منذ 2014 حرباً دامية بين المتمردين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

ع.ح./ص.ش. (رويترز ، د ب ا، ا ف ب)