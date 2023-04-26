إيران.. تأكيد حكم بالإعدام ضد مواطن ألماني-إيراني

أكدت المحكمة العليا في إيران حكما بالإعدام مثير للجدل بحق المواطن الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد، حسبما أعلن المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية مسعود ستايشي اليوم الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2023). ولم يتضح بعد متى سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام.

وحملت محكمة ثورية في شباط/فبراير الماضي الرجل البالغ من العمر 67 عاما مسؤولية هجوم إرهابي، كما وجهت إليه المحكمة تهمة التعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية. ولا يمكن التحقق من الادعاءات. وعادة ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران شنقا.

وقدم شارمهد وهو طفل إلى ألمانيا برفقة والديه وحصل على الجنسية الألمانية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الرجل متهم بارتكاب عدة هجمات، من بينها هجوم تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب التجسس. وأفادت بيانات المحكمة بأن المتهم قدم بصفته رئيسا لمجموعة معارضة للنظام الحالي وموالية للملكية معلومات حول مواقع صواريخ إيرانية لأجهزة استخبارات أجنبية.

وكانت المخابرات الإيرانية ألقت القبض على شارمهد في دبي صيف عام 2020 - وتتحدث بعض المصادر عن حدوث عملية اختطاف- وقد تم سجنه في طهران منذ ذلك الحين. وقبل ذلك عاش شارمهد في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة. ونفت عائلته وجماعات حقوقية غربية بشدة الاتهامات الموجهة إليه وطالبوا بالإفراج عنه.

وكانت ألمانيا قد وجهت انتقادات للحكم الذي صدر بحق شارمهد في فبراير/شباط الماضي والذي يحمل جنسية البلدين، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية حينها أنالينا بيربوك: "سيواجَه تطبيق حكم الإعدام على السيد شارمهد بردّ قوي". وتبع ذلك طرد دبلوماسيين إيرايين من برلين.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)