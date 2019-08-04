 إيران: بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط ″جريس1″ قريبا | أخبار | DW | 13.08.2019

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أخبار

إيران: بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط "جريس1" قريبا

بعد "حرب الناقلات" بين إيران والغرب، تعلن طهران الآن عن قرب انفراجه في تلك الأزمة، متوقعة اطلاق ناقلة النفط "جريس 1" التي احتجزت في مضيق جبل طارق، في الوقت الذي أرسلت فيه لندن سفينة حربية أخرى إلى الخليج.

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أزمة تبادل احتجاز الناقلتين يتفاقم بين إيران وبريطانيا

قالت إيران اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/ آب 2019) إن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريبا، وذلك بعد تبادل بعض الوثائق، التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة.

وقال جليل إسلامي نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في تصريحات نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: "بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1... في أعقاب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريبا".

ولم يصدر حتى لحظة تحرير هذا الخبر تأكيد أو نفي من الجانب البريطاني.

مختارات

قبيل تحديد اسم رئيس الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة، بعث وزير الخارجية الإيراني يبعث من نيكاراغوا برسالة إلى بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي بشأن احتدام الصراع بين البلدين حول ناقلات النفط.   (23.07.2019)

في تطور ملفت للنظر حثت سلطنة عمان إيران على إطلاق سراح الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها يوم الجمعة، وبريطانيا تصف الاحتجاز بأنه "عمل عدائي"، بينما تتحدث طهران عن "استعداد لكل الخيارات"! (21.07.2019)

واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو/ تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل قامت إيران في 19 يوليو/ تموز باحتجاز ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، متهمة ناقلة النفط بـ"خرق قانون البحار الدولي".

من ناحية أخرى أبحرت السفينة الحربية البريطانية "كينت" أمس الاثنين صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب.

وقال آندي براون قائد السفينة البريطانية كينت "لا يزال تركيزنا الشديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر الحالي". وأضاف "لكننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدولي وهو ما تهدف إليه عمليات الانتشار هذه".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز)

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أزمة تبادل احتجاز الناقلتين يتفاقم بين إيران وبريطانيا  

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