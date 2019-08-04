إيران: بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط "جريس1" قريبا

قالت إيران اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/ آب 2019) إن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريبا، وذلك بعد تبادل بعض الوثائق، التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة.

وقال جليل إسلامي نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في تصريحات نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: "بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1... في أعقاب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريبا".

ولم يصدر حتى لحظة تحرير هذا الخبر تأكيد أو نفي من الجانب البريطاني.

واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو/ تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل قامت إيران في 19 يوليو/ تموز باحتجاز ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا، متهمة ناقلة النفط بـ"خرق قانون البحار الدولي".

من ناحية أخرى أبحرت السفينة الحربية البريطانية "كينت" أمس الاثنين صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب.

وقال آندي براون قائد السفينة البريطانية كينت "لا يزال تركيزنا الشديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر الحالي". وأضاف "لكننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدولي وهو ما تهدف إليه عمليات الانتشار هذه".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز)