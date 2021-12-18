إيران.. انفجارات قرب محطة بوشهر النووية وطهران توضح

قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن إن أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات سٌمعت اليوم الاثنين (20 ديسمبر/ كانون الأول 2021) حول محطة بوشهر للطاقة النووية كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي.

وقال المسؤول محمد تقي إيراني للوكالة "أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة".

واستؤنفت محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.

وحذرت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، من أنها قد تتخذ إجراءات أخرى في حال فشل الدبلوماسية في وقف التطور السريع في برنامج طهران النووي، فيما قالت طهران إنها سترد ردا "ساحقا" على أي هجوم إسرائيلي، حسبما نقلت وكالة أنباء تابعة لأعلى جهاز أمني في إيران عن قائد عسكري.

ونقلت وكالة نور نيوز عن غلام علي رشيد قوله على هامش تدريبات عسكرية بدأت أمس الأحد "إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء".

ح.ز/ ع.ش (رويترز، د ب أ)