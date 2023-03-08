 إيران: النضال من أجل حرية المرأة | مراسلون حول العالم | DW | 26.03.2023

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مراسلون حول العالم

إيران: النضال من أجل حرية المرأة

يحظر القانون الإيراني على المرأة الظهور في الأماكن العامة دون حجاب. ولكن بعد وفاة جينا ماشا أميني وما نتج عنها من احتجاجات حاشدة ضد حكام البلاد، أصبح المزيد من النساء يظهرن دون حجاب.

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رغم مخالفة النساء قانون ارتداء الحجاب في إيران، فإن الكثيرات يخاطرن باتخاذ موقف من ارتدائه.

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اليوم العالمي للمرأة ـ مسيرات تطالب بالمساواة في الحقوق 08.03.2023

خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.

03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات إيران: اعتقالات وضحايا وأحكام بالإعدام 16.11.2022

سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.

Titel der Bilder: Szenen aus den jüngsten Protesten im September und Oktober 2022 in Iran Stichworte: Iran, Proteste, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Sittenpolizei, Moralpolizei, Kopftuch, Schleier, Hidschab, Hijab, Hidschabzwang Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens 201 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC via Behnam Bavandpour

إيران – تواصل الاحتجاجات وبايدن يؤكد تضامنه مع "النساء الشجاعات" 15.10.2022

تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.

Hélène Cixous, französische Frauenrechtlerin und Schriftstellerin. Foto: Lisa Louis/DW 15.12.2022 in Paris

هيلين سيكسوس لـDW: المرأة الإيرانية قدوة بحق ومتعلمة للغاية 25.12.2022

في مقابلة مع DW، أشادت الكاتبة الفرنسية والناشطة النسوية هيلين سيكسوس بشجاعة المتظاهرات في إيران. وسلطت الضوء في المقابلة على تداعيات موجة الاحتجاجات على مستقبل إيران.