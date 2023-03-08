إيران: النضال من أجل حرية المرأة

احتجاجات إيران: اعتقالات وضحايا وأحكام بالإعدام

سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.