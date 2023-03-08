إيران: النضال من أجل حرية المرأة

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يحظر القانون الإيراني على المرأة الظهور في الأماكن العامة دون حجاب. ولكن بعد وفاة جينا ماشا أميني وما نتج عنها من احتجاجات حاشدة ضد حكام البلاد، أصبح المزيد من النساء يظهرن دون حجاب.
خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
تحت شعار ""بداية النهاية!" للنظام، تصاعدت الدعوات في إيران للخروج في تظاهرات جديدة استمراراً لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة جينا مهسا أميني، فيما حصل المتظاهرون على دعم الرئيس الأمريكي ونائبته.
في مقابلة مع DW، أشادت الكاتبة الفرنسية والناشطة النسوية هيلين سيكسوس بشجاعة المتظاهرات في إيران. وسلطت الضوء في المقابلة على تداعيات موجة الاحتجاجات على مستقبل إيران.
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