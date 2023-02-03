 إيران .. المخرج المعتقل بناهي يبدأ إضرابا عن الطعام | DW الأخبار | DW | 03.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إيران .. المخرج المعتقل بناهي يبدأ إضرابا عن الطعام

بدأ المخرج الإيراني الحائز على جوائز في عدّة مهرجانات سينمائية أوروبية جعفر بناهي إضرابا عن الطعام.

المزيد من المركز الإعلامي

لاتزال الحياة بعيدة عن الطبيعية بالنسبة لملايين الذين لايزالون يعانون من آثار كوفيد لشهور أو حتى لسنوات بعد إصابتهم به.

"كوفيد طويل الأمد" لا يزال يؤثر على الملايين الذي أصيبوا به من قبل 03.02.2023

أصبح ميناء أنتويرب البلجيكي البوابة الرئيسية للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية باتجاه أوروبا.

مخاوف متزايدة تواجه بلجيكا فيما يتعلق بتجارة المخدرات 03.02.2023

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف وتلتقي الرئيس زيلينسكي وناقشت معه المساعدات وسبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف وتلتقي الرئيس زيلينسكي 03.02.2023

الشتاء الأبرد منذ أكثر من عشر سنوات في أفغانستان، تفاقمت معه التبعات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والانهيار الاقتصادي

الشتاء الأبرد منذ أكثر من عشر سنوات في أفغانستان، تفاقمت معه التبعات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والانهيار الاقتصادي 02.02.2023

المزيد DW الأخبار

تجه بعض الشركات إلى الشباب في البلاد من أجل جذبهم للحصول على التأهيل الحرفي فيها مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي

ألمانيا .. طرق ابتكارية من شركات للتغلب على نقص العمالة الماهرة 03.02.2023

قال مسؤولون أمريكيون إن بالون تجسس صينيا يحلق فوق الولايات المتحدة منذ يومين قبل أيام من زيارة مقررة لبلينكن إلى الصين.

البنتاغون: بالون تجسس صيني يحلق فوق الولايات المتحدة 03.02.2023

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا تصاعدت حدة الرقابة لكل أشكال حرية التعبير بما فيها الأعمال الفنية.

روسيا .. تضييق الخناف على الفنانين المناهضين للحرب 03.02.2023

أعلن نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي اعتزاله عن عمر 45 عامًا بشكل نهائي.

اعتزال توم برادي، لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير 03.02.2023

اقرأ أيضا

HANDOUT - 19.12.2018, ---: Jafar Panahi in einer Szene des Films Drei Gesichter (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 26.12.2018 in die deutschen Kinos. (zu dpa-Kinostarts vom 18.12.2018) Foto: -/Weltkino Filmverleih GmbH/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

إيران: توقيف المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي 11.07.2022

بعد توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام"، جاء الدور على زميلهما جعفر بناهي، الحائز على جوائز عالمية، منها الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي وجائزة في مهرجان كان.

***Achtung dieses Foto zeigt verstörende Inhalte. Die Nutzung ist nur im spezifischen Kontext der Berichterstattung über öffentliche Hinrichtungen in Iran möglich und muss im Artikel / Bildunterschrift eingeordnet werden.*** Two men hanged after being convicted of killing four members of a family, in Qazvin, about 80 miles (130 kilometers) northwest of the capital Tehran, Iran on December 29, 2011. Photo by Karimi Mehr/ParsPix/ABACAPRESS.COM # 302918_012

منظمتان غير حكوميتين تنددان بـ"موجة عمليات إعدام" في إيران 27.07.2022

نددت منظمتان حقوقيتان دوليتان بما أسمته "موجة عمليات إعدام" في إيران، بعد أن قامت السلطات الإيرانية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أكثر من 250 شخصًا في النصف الأول من العام الحالي بعد محاكمات وصفت بالجائرة.

Director Laura Poitras holds the Golden Lion award for best film for 'All the Beauty and the Bloodshed' at the closing ceremony of the 79th edition of the Venice Film Festival in Venice, Italy, Saturday, Sept. 10, 2022. (AP Photo/Domenico Stinellis)

مهرجان البندقية يمنح "الأسد الذهبي" لوثائقي عن أزمة الأفيونيات الأميركية 11.09.2022

مهرجان البندقية السينمائي يتوج فعالياته بمنح جائزة "الأسد الذهبي" لوثائقي عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة. وبمنحه جائزة خاصة لمخرج إيراني، وجه مهرجان البندقية السينمائي رسالة سياسية ضد الرقابة والسلطة في إيران.