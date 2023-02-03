إيران .. المخرج المعتقل بناهي يبدأ إضرابا عن الطعام

منظمتان غير حكوميتين تنددان بـ"موجة عمليات إعدام" في إيران

نددت منظمتان حقوقيتان دوليتان بما أسمته "موجة عمليات إعدام" في إيران، بعد أن قامت السلطات الإيرانية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أكثر من 250 شخصًا في النصف الأول من العام الحالي بعد محاكمات وصفت بالجائرة.