إيران .. المخرج المعتقل بناهي يبدأ إضرابا عن الطعام

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بدأ المخرج الإيراني الحائز على جوائز في عدّة مهرجانات سينمائية أوروبية جعفر بناهي إضرابا عن الطعام.
بعد توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام"، جاء الدور على زميلهما جعفر بناهي، الحائز على جوائز عالمية، منها الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي وجائزة في مهرجان كان.
نددت منظمتان حقوقيتان دوليتان بما أسمته "موجة عمليات إعدام" في إيران، بعد أن قامت السلطات الإيرانية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أكثر من 250 شخصًا في النصف الأول من العام الحالي بعد محاكمات وصفت بالجائرة.
مهرجان البندقية السينمائي يتوج فعالياته بمنح جائزة "الأسد الذهبي" لوثائقي عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة. وبمنحه جائزة خاصة لمخرج إيراني، وجه مهرجان البندقية السينمائي رسالة سياسية ضد الرقابة والسلطة في إيران.
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