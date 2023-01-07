إيران: استياء وغضب من نظام الملالي

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اعتقالات وأحكام بالإعدام وعنف: نظام الجمهورية الإسلامية يتصدى بعنف شديد لاحتجاجات الشعب الإيراني، كما يعاني الناس من تدهور الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر. وهذا ما يهدد الكثيرين بالفقر.
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أحكام الإعدام في إيران وقال إن طهران تستخدم العقوبة سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدام محتجين دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة
قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة. وأشارت المنظمة إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية".
تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
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