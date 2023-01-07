 إيران: استياء وغضب من نظام الملالي | العولمة 3000 | DW | 18.02.2023

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العولمة 3000

إيران: استياء وغضب من نظام الملالي

اعتقالات وأحكام بالإعدام وعنف: نظام الجمهورية الإسلامية يتصدى بعنف شديد لاحتجاجات الشعب الإيراني، كما يعاني الناس من تدهور الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر. وهذا ما يهدد الكثيرين بالفقر.

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