 إيران.. احتجاجات متصاعدة وقمع متواصل وتحذيرات من حرب أهلية | مسائية DW | DW | 18.11.2022

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مسائية DW

إيران.. احتجاجات متصاعدة وقمع متواصل وتحذيرات من حرب أهلية

في إيران.. موجة ٌجديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام وسط أنباء عن سقوطِ المزيد ِمن الضحايا وتحذيرات لساسةٍ إيرانيين من حرب أهلية وتوقعاتٍ بتصاعد ِلهجة القمع.. ما مآلات الأوضاع الراهنة في إيران؟

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