إيران.. احتجاجات متصاعدة وقمع متواصل وتحذيرات من حرب أهلية

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في إيران.. موجة ٌجديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام وسط أنباء عن سقوطِ المزيد ِمن الضحايا وتحذيرات لساسةٍ إيرانيين من حرب أهلية وتوقعاتٍ بتصاعد ِلهجة القمع.. ما مآلات الأوضاع الراهنة في إيران؟
فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.
إيران، ليبيا، كوبا، فنزويلا، روسيا، قائمة طويلة لدول ترزح تحت عقوبات أممية، أو غربية، بيد أن القائمة الأمريكية أطول من غيرها. ما هي العقوبات؟ هل كانت ناجعة؟ تقرير من المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية يجيب.
يغادر ترامب البيت الأبيض تاركاً خلفه إرثاً يرى البعض أنه حافل بالنجاحات، فيما يرى آخرون أنه إرث من الإخفاقات، حيث مئات الآلاف من ضحايا كورونا واقتصاد مأزوم ومحتمع منقسم بشكل لم يحدث منذ الحرب الأهلية الأمريكية.
قتل وأصيب عدة أشخاص في بيروت إثر إطلاق نار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية وبالتزامن مع مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
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