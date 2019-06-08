إيران: إغلاق مئات المقاهي لمخالفتها "المبادئ الإسلامية"

أعلن قائد الشرطة الإيرانية حسين رحيمي السبت (الثامن من حزيران/يونيو 2019) إغلاق 547 مطعما ومقهى في طهران لمخالفتها لما وصفها بـ "المبادئ الإسلامية". ونقل الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عنه قوله إنه تم "التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم المبادئ الإسلامية، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية وتوقيف 11 مخالفا". وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الحملة نفّذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وأشار الموقع الإلكتروني لقناة "إيران إنترناشيونال" بالعربية إلى أن "السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل".
على صعيد متصل، دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الإيرانيين اليوم السبت إلى الإبلاغ عن أي "تصرّف مخل" عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية. وتنظر محكمة الإرشاد الإيرانية في قضايا "الجرائم الثقافية والفساد الاجتماعي والأخلاقي".
وتفرض القوانين الإيرانية على النساء أن يرتدين في الأماكن العامة حجابا يغطي كامل الجسم باستثناء الوجه واليدين والقدمين.
من جانب آخر، تحدثت تقارير إعلامية في لندن اليوم السبت عن تعيين إيران 2000 شرطي جديد في شرطة الأخلاق لملاحقة النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب. ونشرت صحيفة “دايلي تليغراف” تقريرا لمراسلها في إيران أحمد وحدت بعنوان “إيران تعين 2000 شرطي جديد في شرطة الأخلاق ردا على تحدي النساء للحجاب”.
ويوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الوحدات الجديدة ضمن شرطة الأخلاق تسمى “مجموعات المقاومة باللفظ والرد العملي على النساء المقصرات في ارتداء الحجاب” وبدأت عملها في مدينة جيلان شمال البلاد كمرحلة تجريبية. وتابع التقرير أن كل مجموعة تتألف من ست شرطيات يمتلكن سلطة الاعتقال واحتجاز النساء اللواتي يعتقد أنهن خرقن قانون ارتداء الحجاب.
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
"أنصاف تماثيل"
بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 تم تحطيم العديد من الآثار التي كانت تعود لزمن حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكم إيران من عام 1942 إلى الإطاحة به في عام 1979. وكان للعديد من التماثيل نفس مصير هذا التمثال، الذي لم يبق منه سوى الساقين، فضريح والد الشاه (رضا بهلوي) مثلاً تمت تسويته بالأرض.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
ترف محفوظ
لم يغير حكام إيران الذي أطاحوا بالشاه كثيراً في قصور بهلوي في أقصى شمال طهران، فالجسور البرونزية والسجاد اليدوي الضخم وكمية الذهب الكبيرة تظهر الترف الذي كان يعيشه الشاه مع زوجته فرح ديبا وأطفاله.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
مسؤول آلة التعذيب
ويظهر متحف إبرات في السجن السابق لمنظمة المخابرات والأمن القومي آنذاك (سافاك) الجانب الآخر من حكم الشاه بهلوي. وتذكّر صورة الشاه المعلقة على الحائط بالمسؤولين عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها منظمة سافاك سيئة السمعة. ولا يزال سجن إيفين الذي يعد أكبر ثاني سجن للتعذيب في البلاد، مستخدماً حتى اليوم.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
بريق الماضي
في مركز المدينة القديمة في طهران لا تزال هناك شهادات أخرى من فترة حكم الشاه بهلوي. في شارع لاليزار كان هناك مسرح وبعض الحانات وبيوت الدعارة، كدليل على مجتمع متحرر، وقد تم إغلاقها بعد الثورة الإيرانية. اليوم تباع المصابيح في هذا الشارع.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
علامات للحكم السابق
المباني الأخرى من زمن الشاه محمية بشكل جيد، مثل بوابة الحديقة الوطنية في جنوب طهران، التي تؤدي إلى وزارة الخارجية. وحتى لو كان علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرفرف أمامها، إلا أن باني هذه البوابة لا يزال معروفاً.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
"الأسد والشمس" تحت علم الثورة الإيرانية
بعد ما يقرب 40 عاماً، تظهر بعض أجزاء "الأسد والشمس" تحت هذه الأعلام التي تم رسمها بعد الثورة الإسلامية. ويعتبر الأسد والشمس، علامات قديمة على قوة الملوك الفرس.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
منطقة للهدايا التذكارية
لعب السوق الشعبي الكبير في جنوب المدينة (البازار) وتجاره المحافظون التقليديون دوراً حاسماً في سقوط الشاه في عام 1979. إلا أن كثيرين منهم يبيعون اليوم رموزاً محظورة لفترة حكمه في الشوارع الضيقة.
-
إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه
طوابع "حنين"
في البازار تباع على سبيل المثال بعض الطوابع التي عليها صور أفراد عائلة الشاه. ولا تجذب اهتمام جامعي الطوابع فحسب، بل حتى الإيرانيين الذين يحنون إلى زمن حكم الشاه بهلوي. تيريزا تروبر/ م.ع.ح