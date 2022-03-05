 إيران: أمرأة تغتنم الجفاف فرصة للنجاح | العولمة 3000 | DW | 12.03.2022

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العولمة 3000

إيران: أمرأة تغتنم الجفاف فرصة للنجاح

رغم الجفاف المستمر في إيران، حاولت عاتكة نوباغي البحث عن طرق ناجعة في المجال الزراعي. وهو ما دفعها للتفكير في تربية الإبل وجعلها حالة استثنائية على مستوى البلاد. كما أنها باتت توفر وظائف للقرويين أيضاً.

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