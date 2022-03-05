إيران: أمرأة تغتنم الجفاف فرصة للنجاح

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رغم الجفاف المستمر في إيران، حاولت عاتكة نوباغي البحث عن طرق ناجعة في المجال الزراعي. وهو ما دفعها للتفكير في تربية الإبل وجعلها حالة استثنائية على مستوى البلاد. كما أنها باتت توفر وظائف للقرويين أيضاً.
يركز العالم على الحرب في سوريا وأزمة اللاجئين التي تمخضت عنها، لكن هناك جانبا نادرا ما تتم الإشارة إليه، يخصّ الأوضاع المعيشية المتدهورة التي ترجع أسبابها الأولى إلى موجة الجفاف التي ضربت البلاد قبل الحرب.
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