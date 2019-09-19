إيران: أمام السعوديين خيار السلام الشامل بدل الحرب الشاملة

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، أن هناك خيارا متاحا أمام السعوديين ألا وهو "السلام الشامل". وكتب آشنا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة (20 أيلولمسبتمبر 2019): "أي عمل حربي تقوم به أمريكا ضد إيران يعني؛ وقوع حرب شاملة، ولكن للسعوديين هنالك خيار آخر في متناول أيديهم وهو السلام الشامل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

من جانبه، شكك وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الجمعة في خطط الولايات المتحدة الرامية لبناء تحالف من أجل التوصل إلى "حل سلمي" في الشرق الأوسط وعرض قائمة بالمبادرات الدبلوماسية المتكررة التي طرحتها بلاده. وتساءل ظريف في بيان على تويتر قائلا "تحالف من أجل حل سلمي؟"

وسرد ثماني مبادرات دبلوماسية من جانب إيران منذ عام 1985 منها خطة سلام لليمن في عام 2015 وميثاق إقليمي بعدم العدوان لمنطقة الخليج والذي اقترحته في وقت سابق هذا العام. جاء ذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة تسعى لبناء "تحالف" يهدف إلى تحقيق السلام والتوصل إلى حل سلمي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه بأنه "عمل ايراني من أعمال الحرب". من جانبها نفت إيران ذلك. وعلى إثر الهجوم انضمت السعودية والإمارات لتحالف لحماية الملاحة البحرية في الخليج.

مشاهدة الفيديو 02:08 شارك بومبيو في أبو ظبي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3PujD واشنطن ترغب في حل سلمي مع إيران

لكن مايك بومبيو أكّد الليلة الماضية أنّ واشنطن ترغب في "حلّ سلمي" للأزمة المتصاعدة مع إيران على خلفيّة الهجمات على شركة أرامكو السعودية، في وقت حذّرت طهران من "حرب شاملة" في حال تعرّضها لضربات أميركيّة أو سعوديّة.

ح.ع.ح/ع.ش (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)