 إيرانيون في المنفى يتظاهرون ضد رئيسي ويطالبون بمحاكمته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.07.2021

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أخبار

إيرانيون في المنفى يتظاهرون ضد رئيسي ويطالبون بمحاكمته

احتشد أنصار المعارضة الإيرانية في المنفى في برلين وأماكن أخرى للمطالبة بمحاكمة الرئيس الإيراني الذي اتهموه بارتكاب جرائم. تضمنت الفعاليات خطابات، أبرزها لوزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو.

مظاهرة للمعارضة الإيرانية في برلين

متظاهرون من أنصار المعارضة الإيرانية ملوحين بالأعلام والبالونات عند بوابة براندنبورغ في برلين

تجمع متظاهرون من أنصار المعارضة الإيرانية، اليوم السبت (العاشر من تموز/ يوليو)، ملوحين بالأعلام عند بوابة براندنبورغ في برلين وأماكن أخرى في إطار فعالية بعنوان "القمة العالمية لإيران الحرة". ودعا المتظاهرون كلا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني. وطالب المتظاهرون بمطالب منها إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران. وكان بعض المتظاهرين وضعوا حبالا بشكل رمزي حول أعناقهم. كما طالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس الإيراني المنتخبابراهيم رئيسي لتورطه في جرائم ضد الإنسانية.

وتضمنت الفعالية خطابات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ورئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا.

مختارات

جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للتحقيق مع إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، الفائز بانتخابات الرئاسة في إيران فيما يتعلق بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988 حسبما ما تقول جماعات حقوقية.

وفي كلمتها، اتهمت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رئيسي بأنه المسؤول "التابع" عن مذبحة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988.

وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن انتخاب رئيسي كان بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ودعتا إلى التحقيق معه حول دوره فيما وصفته المنظمتان وواشنطن بإعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين.

ولم تعترف إيران أبدا بعمليات الإعدام الجماعية ولم يتطرق رئيسي مطلقا إلى المزاعم حول دوره. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة، وأشادوا "بالقضاء" على المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية عام 1979.

وفي خطاب عبر الإنترنت، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت "في الحقيقة مقاطعة والنظام يعرف ذلك". وأضاف "هذه مسرحية مكشوفة للعالم كله".

وندد بومبيو برئيسي وقال إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اختاره "لإيذاء وترويع (المواطنين) والاستمرار في السرقة والنهب" نيابة عن المؤسسة الدينية الحاكمة.

ع.أ.ج/ ف.ي (رويترز، د.ب.ا)

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