إيداع سوري مصحة نفسية بعد ارتكابه هجوم طعن في برلين

قالت الشرطة الألمانية إنه تقرر إيداع رجل سوري في مصحة نفسية إثر الاشتباه في ارتكابه هجوم طعن يوم رأس السنة في العاصمة برلين بسبب وجود مؤشرات على معاناته من اضطراب نفسي. الهجوم أسفر عن إصابة شخصين بجراح.

أعلنت الشرطة والادعاء العام الألمانيان الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2025) إيداع مشتبه به سوري في مصحة للأمراض النفسية بشكل مؤقت بعد ارتكابه هجوم طعن يوم رأس السنة في منطقة شارلوتينبورغ بالعاصمة الألمانية برلين.

وأفادت الشرطة والادعاء العام بأن الرجل السوري البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في السويد يواجه اتهاما بارتكاب محاولة قتل. وتم إيداعه في مستشفى مؤمن بشكل خاص بسبب وجود مؤشرات على معاناته من اضطراب نفسي.

ويعتقد أن الرجل سرق سكينين من سوبر ماركت في شارع زوميرينغ-شتراسه حوالي الساعة 12 ظهر أمس الثلاثاء، ثم هاجم شخصين بهما أمام المتجر. وتشير النتائج الأولية للتحقيقات إلى أنه طعن رجلا يبلغ من العمر 69 عاما عدة مرات، مما تسبب له بإصابات خطيرة تهدد حياته في الجزء العلوي من جسده.

كما يعتقد أن المشتبه به طعن شابا يبلغ من العمر 19 عاما، مما أدى إلى إصابته بجروح في ذراعه استلزمت علاجه بالمستشفى. ووفقا للمحققين، لم يترك المهاجم ضحاياه إلا بعدما دفعه عدة شهود للتراجع، من بينهم امرأة صرخت فيه وهددته باستخدام بخاخ غاز مسيل للدموع.

وألقت الشرطة القبض على الرجل بالقرب من موقع الحادث. وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس يوم أمس: "قبل الساعة 12 ظهرا بقليل، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ... شارلوتينبورغ لأن رجلا، حسبما زُعم جرح عدة أشخاص".

وبحسب معلومات برلينر تسايتونغ الألمانية فإن الرجل طعن بسكين من حوله بعنف. وكتبت الصحيفة أن العديد من المارة انقضوا عليه وتغلبوا عليه. ونقلت الصحيفة أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم بدوافع إرهابية.

ولا تزال ألمانيا تعاني من آثار الهجوم المميت الذي وقع في سوق عيد الميلاد هذا الشهر والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين في مدينة ماغديبورغ في شرق البلاد.

وتولت كل من المباحث الجنائية والادعاء العام في برلين، التحقيقات في الواقعة. ولا تزال التحقيقات مستمرة، وتركز بشكل خاص على مجريات الحادث وخلفياته.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)