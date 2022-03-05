العولمة 3000

إيتا ميهروترا: مساهمات فنية لتغيير حياة النساء

الرسامة والكاتبة الساخرة إيتا ميهروترا تروي حكايات تتماهى بطلاتها مع الهوية الأنثوية. وهو ما يساعدها على الوصول إلى النساء اللواتي يعشن على هامش المجتمع الهندي. عقيدتها في ذلك أن الفن بإمكانه تغيير الحياة.