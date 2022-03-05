إيتا ميهروترا: مساهمات فنية لتغيير حياة النساء

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الرسامة والكاتبة الساخرة إيتا ميهروترا تروي حكايات تتماهى بطلاتها مع الهوية الأنثوية. وهو ما يساعدها على الوصول إلى النساء اللواتي يعشن على هامش المجتمع الهندي. عقيدتها في ذلك أن الفن بإمكانه تغيير الحياة.
عن عمر ناهز الـ 76 عاما توفي المؤلف وكاتب السيناريو المصري وحيد حامد. أفلامه ومسلسلاته عكست مشاكل مصر السياسية والاجتماعية بالعقود الأخيرة وتعد علامات فنية فارقة مثل مسلسل "الجماعة" وفيلمي "الإرهاب والكباب" و"البريء".
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
شهدت العلاقات المصرية الكويتية أزمات متتالية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهور كورونا، بدأت بالعمالة الوافدة مروراً بواقعة الاعتداء على العامل المصري و تحدي حرق العلم الكويتي. فهل تؤثر هذه الأزمات على علاقات البلدين؟
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