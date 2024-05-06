إياب الكلاسيكو الأوروبي ـ كبرياء بايرن يتحدى هالة الريال

بعدما انتهت الجولة الأولى بالتعادل بينهما، يخوض بايرن ميونيخ وريال مدريد جولة ثانية لحجز بطاقة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا. وفيما يرغب بايرن في تفادي موسم صفري، يأمل الريال بمواصلة كتابة التاريخ في بطولته المفضلة.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وبالضبط إلى ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الذي يحتضن موقعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني. وانتهى لقاء الذهاب في ميونيخ بالتعادل 2-2 في مباراة كانت في قمة الإثارة والتشويق.

ويدخل الفريقان مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء (الثامن من مايو/أيار 2024) وهما يُدركان جيدا أنه لا بد أن يكون هناك فائز واحد فقط، سواء انتهت المباراة في وقتها الأصلي، أو امتدت إلى أشواط إضافية أو ركلات الترجيح.

بايرن ميونيخ... لتفادي موسم صفري!

وللمرة الأولى منذ سنوات، يجد بايرن ميونيخ نفسه في وضع لم يتعود عليه. فالفريق البافاري خسر لقب "البوندسليغا" هذا الموسم لصالح باير ليفركوزن. كما أنه ودع كأس ألمانيا في الأدوار المُبكرة.

ويعي بايرن ميونيخ جيدا أن الفوز بالكأس "ذات الأذنين"، هي السبيل الوحيد لإنقاذ الموسم، وتجنب الخروج منه خاوي الوفاض. ولا تصب الأرقام كثيرا في صالح بايرن ميونيخ عندما يتعلق الأمر بمواجهة ريال مدريد.

هداف بايرن ميونيخ هاري كين متفائل بشأن العودة بالتأهل من قلب قلعة "البرنابيو" صورة من: MICHAELA STACHE/AFP

ففي آخر ثلاث مواجهات جمعته بريال مدريد، ودع بايرن ميونيخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. فضلا عن ذلك، أظهرت مباراة الذهاب في ميونيخ أن الفريق البافاري لم ينجح بدوره في كسر شوكة ريال مدريد، الذي يصعب كثيرا الفوز عليه.

بيد أن موقعة "البيرنابيو" ستكون هذه المرة مغايرة لعدة اعتبارات. فالفريق البافاري يملك في جعبته الكثير من الأسلحة، التي يستطيع من خلالها إيقاف ريال مدريد والتغلب عليه. ومن بينها: مرونة المدرب توخيل التكتكية، واقعية بايرن ميونيخ، والقدرة على قلب نتيجة المباراة سريعا.

ورغم أن بايرن ميونيخ خرج بتعادل "مُر" أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب، إلا أن مدرب الفريق توماس توخيل قدم واحدة من أقوى المباريات التكتيكية له مع الفريق هذا الموسم. وتفوق البايرن في الكثير من أطوار اللقاء، وكان في أكثر من مرة قريبا من تسجيل عدة أهداف لولا سوء الطالع، وتسرع بعض لاعبيه.

وحرص توماس توخيل على تحفيز لاعبيه بعد مباراة السبت الماضي أمام شتوتغارت في الدوري، وطلب منهم التركيز بشدة على موقعة "البيرنابيو" الأربعاء القادم. كما أن المدرب الألماني تلقى أنباء سارة بعودة لاعبه المصاب ماتياس دي ليخت إلى تشكيلة الفريق.

وحدد بيسينتي ليزارازو أحد نجوم بايرن ميونيخ وصفة الفوز على ريال مدريد في ملعبه قائلا:"في مدريد يحتاج بايرن ميونيخ إلى ثقة كبيرة بالنفس وأقصى قدر من اللعب بشراسة ودون فقدان الكرة". وأضاف الدولي الفرنسي السابق في تصريحات خص بها مجلة "كيكر" ذائعة الصيت:"هذه المباراة عبارة عن قتال على كل كرة ومعركة في الرأس. عليك أن تكون مستعدا لكل شيء وعدم القيام بأي أشياء مجنونة".

معركة الوسط سترجح كفة الفائز باللقاء. صورة من: Ulmer/Teamfoto/IMAGO

ريال مدريد..جينات دوري الأبطال

أما ريال مدريد أو "ملك" هذه المسابقة كما يُلقب، فإنه يعرف جيدا كيف يفوز بمباريات دوري أبطال أوروبا مهما كانت قوة الخصم. وأبرز مثال على ذلك، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ربع النهائي، إذ هيمن الفريق الإنجليزي في مباراتي الذهاب والإياب، وكان "الأفضل" حسب كثيرين. لكنه فشل في النهاية في حجز بطاقة العبور للنصف بعد خساراته بركلات الترجيح.

وتقف الأرقام بقوة بجانب ريال مدريد في السنوات الأخيرة، حيث نجح في العبور في 18 مواجهة من أصل 19، عندما تفادى الخسارة في مباراة الذهاب. وكان الاستثناء الوحيد في موسم 2019/2018 في دور الـ16 عندما تلقى خسارة قاسية أمام أياكس أمستردام برباعية على ملعب "البيرنابيو"، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل واحد.

ويدخل "الأبيض الملكي" موقعة "البيرنابيو" أمام بايرن ميونيخ، مُنتشيا بفوزه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 36 في تاريخه.

ويُعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا بـ14 لقبا، لكن شهية "الميرنغي" مفتوحة بشكل كبير للتتويج بألقاب أخرى، لاسيما وأنه يمتلك جيلا ذهبيا يقوده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية"هدفنا هو الاستعداد 100 بالمئة لمباراة الأربعاء وأمامنا 90 دقيقة للعب نهائي أوروبي آخر". وأضاف:"لايوجد حافز أكبر من هذا، إنهاء فرصة لاختتام موسم مذهل".