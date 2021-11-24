 إهدار الطاقة | صنع في ألمانيا | DW | 24.11.2021

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صنع في ألمانيا

إهدار الطاقة

مليارات من الكيلوواط في الساعة من الطاقة تهدر حول العالم بدافع الراحة والرغبة في أن نكون متواجدين دائمًا على الإنترنت. فما هي كمية الطاقة التي تستهلكها أسرة عادية في الحياة اليومية؟ ولماذا لا تستثمر الشركات ما يكفي لتوفير الطاقة؟

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