إهدار الطاقة

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مليارات من الكيلوواط في الساعة من الطاقة تهدر حول العالم بدافع الراحة والرغبة في أن نكون متواجدين دائمًا على الإنترنت. فما هي كمية الطاقة التي تستهلكها أسرة عادية في الحياة اليومية؟ ولماذا لا تستثمر الشركات ما يكفي لتوفير الطاقة؟
مع ارتفاع أثمان الكهرباء واعتماد حياتنا الحديثة على الطاقة بشكل متزايد، بات ارتفاع استهلاك الطاقة مشكلة كبيرة للكثيرين. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للمساعدة في توفير استهلاك الطاقة في المنازل.
الطاقة النووية أو الذرية كما يطلق عليها البعض، مادة دسمة للجدال بين الخبراء، فهناك من يعتبرها خالية من الانبعاثات وبالتالي طاقة "نظيفة"، فيما يحذر البعض من خطورتها. فأين يقع اللبس؟ تابعوا معنا هذه المعلومات.
بالنسبة للدول المُصدّرة يشكل ارتفاع أسعار الطاقة فرصة لتحقيق أكثر من هدف سد عجز الموازنة، لكن تأثير ذلك على الدول المستوردة لا يقتصر على تأجيج نار الغلاء. رغم ذلك فإن كليهما بحاجة إلى الطاقة المتجددة لأكثر من سبب.
إنها واحدة من أشهر المقولات انتشارا عن الطعام: "الأكل في وقت متأخر أو في المساء يجعلك بدينا". فهل هذة المقولة حقيقية؟ ولماذا يتناولها الناس في أحاديثهم بكل ثقة ويؤكدون على صحتها؟ خبراء يجيبون ويكشفون الحقيقة.
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