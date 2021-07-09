إهدار الطاقة- لماذا لاتستثمر الشركات لتوفيرها؟

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يتم إهدار مليارات من الكيلوواط في الساعة حول العالم - بدافع الراحة والرغبة في أن نكون على تواصل دائما عبر الإنترنت. ما الذي تستهلكه الأسرة الألمانية العادية في الحياة اليومية؟ ولماذا لا تستثمر الشركات ما يكفي لتوفير الطاقة؟
الحرب المستمرة في اليمن، باتت تهدد البيئة أيضا. فبسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها، يلجأ الناس لقطع الأشجار واستخدامها وقودا للتدفئة والطهي وغير ذلك. وهو ما يهدد الغطاء النباتي ويفاقم آثار التغير المناخي المدمرة.
أفادت تقارير صحفية أن السلطات السودانية أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن استعدادا لمظاهرة دعت إليها المعارضة. ومجلس السيادة يقول إن التظاهرات "لن توصل البلاد إلى حل سياسي" ويدعو للحوار لحل الأزمة.
"سننجح في ذلك" جملة شهيرة لميركل، قالتها مع بداية أزمة اللاجئين وأضحت من ميراث المستشارة. وهناك أسرة سورية لاجئة أطلقت على ابنتها اسم أنغيلا، تقديرا للمستشارة، فهل نجحت الأسرة في الاندماج في مجتمعها الجديد؟
ثلاثة شبّان نيباليين يعودون إلى قريتهم الجبلية بعد عشر سنوات من الانفصال عن عائلاتهم. لقد تم إرسالهم إلى مدرسة داخلية في كاتماندو عندما كانوا في الرابعة من عمرهم، وهم الآن بصدد إعادة اكتشاف الروابط الأسرية.
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