 إهدار الطاقة- لماذا لاتستثمر الشركات لتوفيرها؟ | صنع في ألمانيا | DW | 05.01.2022

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صنع في ألمانيا

إهدار الطاقة- لماذا لاتستثمر الشركات لتوفيرها؟

يتم إهدار مليارات من الكيلوواط في الساعة حول العالم - بدافع الراحة والرغبة في أن نكون على تواصل دائما عبر الإنترنت. ما الذي تستهلكه الأسرة الألمانية العادية في الحياة اليومية؟ ولماذا لا تستثمر الشركات ما يكفي لتوفير الطاقة؟

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