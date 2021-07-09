إهدار الطاقة- لماذا لاتستثمر الشركات لتوفيرها؟

نيبال - العودة إلى الجذور

ثلاثة شبّان نيباليين يعودون إلى قريتهم الجبلية بعد عشر سنوات من الانفصال عن عائلاتهم. لقد تم إرسالهم إلى مدرسة داخلية في كاتماندو عندما كانوا في الرابعة من عمرهم، وهم الآن بصدد إعادة اكتشاف الروابط الأسرية.