إنهاء الجدل حول شارة القيادة في المنتخب الألماني

ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء (23 مارس/آذار 2023)، أن الشارة، التي ستكون بألوان الأسود والأحمر والذهبي، التي استخدمت في السابق، سيتم ارتداؤها في كل مباراة حتى بطولة أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا. وسيقوم الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتوفير شارات القادة في بطولة أمم أوروبا.

يذكر أن كيميش سيكون هو قائد المنتخب الألماني طوال فترة غياب مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ. وقال المهاجم نيكلاس فولكروغ في حديث للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن نتعلم من ذلك الموقف، هانزي فليك (مدرب المنتخب) قال إن تركيزنا منصب على كرة القدم والأداء".

وأضاف: "أعتقد أن التصرف الصحيح هو أن نشير إلى أننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء جيد وجعل جماهيرنا سعداء". وذكر الاتحاد الألماني أن العودة لارتداء شارة بألوان العلم الألماني تم إقراره من قبل رودي فولر، مدير الفريق الجديد، والمدرب فليك، وكيميتش، كما شارك أيضا بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد.

وقال فليك: "يجب علينا أن نتطلع إلى الأمام وأن نؤدي بشكل جيد في بطولات أمم أوروبا ". وجاء تغيير ألوان شارة قيادة المنتخب الألماني ليبشر ببداية جديدة لفريق المدرب فليك، كما أن القائمة تشهد وجود سبعة لاعبين جدد في الاستعداد لبطولة أوروبا التي تقام العام المقبل في ألمانيا، حيث يرغب الفريق في أن يعود للنجاح مجددا.

ووعد فليك جميع اللاعبين بالحصول على وقت للعب في المباراتين المقبلتين، مثل ماريوس وفولف مدافع بوروسيا دورتموند وكيفن شايد مهاجم برينتفورد الإنجليزي. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما: "لم أعتقد أبدا أنني سأكون لاعبا في المنتخب الوطني يوما ما، دائما كنت أحاول مساعدة الفريق هنا وفي دورتموند، أرغب دائما في بذل جهد بنسبة 100 بالمئة على أرض الملعب بغض النظر عن المكان الذي ألعب فيه".

من جانبه قال شايد (21 عاما): "إمكانيات الفريق عالية للغاية، أنا أقدم كل ما لدي هنا". ومن المتوقع أن يتواجد فولكروغ وفولف في التشكيل الأساسي في مباراة يوم السبت المقبل، حيث كان مهاجم بريمن فولكروغ قد استفاد نوعا ما من مشاركته في كأس العالم الأخيرة بتسجيله هدفين كبديل في البطولة.

وقال فولكروغ: "لا يوجد فائزون لكن الحكم على أداء واقعي، هناك بعض الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لي، لكن التركيز كان منصبا على الخروج المبكر". ورغم ذلك، فإنه يعتقد أن المنتخب الألماني قادر على العودة بشكل جيد، مشيدا بفليك في هذا الشأن. وأضاف: "هانزي فليك يرغب التأكيد في العمل على تحسن كل الأمور، نريد أن نكون ناجحين، سيكون هناك فريقان جيدان على أرض الملعب في المباراتين".

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)