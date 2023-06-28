إنهاء التعاون بين بايرن ميونيخ والخطوط الجوية القطرية

اتفق نادي بايرن ميونخ الألماني وشركة الخطوط الجوية القطرية اليوم (الأربعاء 28 يونيو/ حزيران 2023) على عدم تجديد عقد الرعاية الذي ينتهي في آخر حزيران / يونيو الجاري، وذلك حسبما أعلن بايرن ميونخ "في بيان مشترك" مع الشركة القطرية. كان العقد المربح موضع نقاش منذ سنوات، وكانت الجمعية العمومية السنوية لبايرن ميونخ أثارت نقاشا ساخنا حول العقد والذي يواجه انتقادات من داخل النادي البافاري بدعوى وضع حقوق الإنسان في قطر، البلد الذي نظم مونديال 2022. وفي المقابل تنفي الحكومة القطرية ادعاءات منتقدي العقد بانتهاك حقوق الإنسان في قطر.

ووفقا للبيان، قال الرئيس التنفيذيلبايرن ميونخيان-كريستيان دريسن إن "بايرن ميونخ والخطوط الجوية القطرية تعاونا معا بشكل ناجح وتعلما من بعضهما البعض. أود أن أشكر أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، على ذلك". ولم تتضح الصورة حول ما إذا كان بايرن ميونخ سيتعاقد مع شركة راعية جديدة تحل مكان الشركة القطرية التي كانت تشكل "شريكا بلاتينيا".. وتضم قائمة الشركاء الرئيسيين والمساهمين في بايرن ميونخ، شركة تيليكوم للاتصالات وشركة أديداس للملابس الرياضية وشركة أودي المنتجة للسيارات.

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وانتقد مشجعو بايرن ميونخ شراكة النادي مع الشركة القطرية لسنوات، وذلك لعدة أسباب منها الانتقادات الموجهة لقطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعاملها مع مجتمع المثليين. وخلال مباريات الفريق، تكرر ظهور لافتات في المدرجات تعبر عن الاحتجاج على الشراكة مع شركة الخطوط الجوية القطرية، وعقدت روابط المشجعين عدة ندوات للحديث عن الوضع في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وسلطت الأضواء على قطر بشكل كبير في الفترة الأخيرة إبان استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022. وكانت منتخبات، من بينها المنتخب الألماني، تعتزم ظهور قادتها بشارات قيادة "جب واحد" متعددة الألوان تعبيرا عن الدعم للتنوع ولمجتمع المثليين ولكن جرى التراجع عن ذلك بعد أن لوح الاتحاد الدولي (فيفا) بفرض عقوبات.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)