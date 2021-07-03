 إنكلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.07.2021

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رياضة

إنكلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020

تأهلت إنكلترا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، لأول مرة منذ 25 عاما، بعد ثنائية لهاري كين ساعدت في سحق أوكرانيا برباعية، لتضرب موعدا مع الدنمارك على استاد ويمبلي.

الكابتن هاري كين يقود إنكلترا لاكتساح أوكرانيا برباعية

الكابتن هاري كين يقود إنكلترا لاكتساح أوكرانيا برباعية

أكمل المنتخب الإنكليزي عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" عقب فوزه على المنتخب الأوكراني بأربعة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (الثالث من تموز/يوليو 2021) على ملعب الأولمبيكو بروما في دور الثمانية من البطولة.

مختارات

أفادت تقارير بأن عددا من عشاق المستديرة الذين حضورا إلى ملاعب مباريات يورو 2020 أُصيبوا بفيروس كورونا، وهكذا فإن خطر الإصابة لا يزال قائما خاصة في ظل وجود سلالة دلتا. DW تتقصى الوقائع في هذا التقرير.

تأهل المنتخب الدنماركي إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره التشيكي في دور الثمانية. وباتت الدنمارك، التي تلتقي الفائز من مباراة إنكلترا وأوكرانيا، ثالث منتخب يتأهل لنصف النهائي بعد إسبانيا وإيطاليا.

وتقدم المنتخب الإنكليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة الرابعة، وأضاف هاري ماجوير الهدف الثاني في الدقيقة 46 قبل أن يسجل كين الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة 50، ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 63.

وسيعود المنتخب الإنكليزي للعب على ملعب ويمبلي في الدور قبل النهائي حينما يواجه المنتخب الدنماركي، الذي تغلب على نظيره التشيكي 2 / 1، يوم الأربعاء المقبل.

وتأهل المنتخب الإنكليزي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط ثم تغلب على المنتخب الألماني بهدفين نظيفين في دور الستة عشر.

فيما تأهل المنتخب الأوكراني لهذا الدور بعدما عبر دور المجموعات بصفته واحدا من بين أفضل منتخبات احتلت المركز الرابع، ثم تغلب على المنتخب السويدي 2 / 1 في دور الستة عشر.

ومن المقرر أن يلتقي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسباني.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)

  • القلعة الإنجليزية ويمبلي

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    القلعة الإنجليزية "ويمبلي"

    مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.

  • القلعة البافارية

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    القلعة البافارية

    معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.

  • Bildergalerie Auswahlverfahren Stadien Fußball EM 2020

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب روما

    في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.

  • Aserbaidschan Stadion von Baku

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "الملعب الوطني" في باكو

    يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

  • ملعب كريتوفسكي

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب كريتوفسكي

    معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

  • ملعب كوبنهاغن

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب كوبنهاغن

    ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.

  • default

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "يوهان-كرويف آرينا"

    ليس غريبا أن يحمل ملعب أمستردام اسم نجم هولندا الكبير يوهان-كرويف، صاحب القميص 14 الأسطوري. يتوفر على إنارة عصرية ومتطورة تراقب نمو العشب الأخضر كما أن سقفه متحرك. طاقته الاستيعابية أقل قليلا من 53 ألف متفرج. نصيبه ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن.

  • الملعب الوطني ببوخارست

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "الملعب الوطني" ببوخارست

    أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.

  • استاد أوليمبيكو

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "استاد أوليمبيكو"

    عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.

  • ملعب بودابست

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب بودابست

    سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

  • هامبند بارك - غلاسكو

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    "هامبند بارك - غلاسكو"

    كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب


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