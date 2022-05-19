 إنقاص الوزن ببدائل السكر؟ | صحتك بين يديك | DW | 26.05.2022

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صحتك بين يديك

إنقاص الوزن ببدائل السكر؟

السكر يسبب السمنة. لكن هل المُحليات بديل جيد؟ تشير الدراسات إلى أن المُحليات لا تساعد على إنقاص الوزن بل يمكن أن تسبب الأمراض.

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