إنقاص الوزن ببدائل السكر؟

هل تعتبر المواد المحلية بديلا آمنا عن السكر؟

أشارت دراسة إلى العلاقة بين المواد المحلية وبين السمنة، حيث يعتقد البعض أن بدائل السكر الخالية من السعرات الحرارية بأنها أفضل للجسم، وتحارب البدانة. لكن ما سبب انتشار السمنة بالرغم من انتشار هذه المحليات بشكل كبير؟