إنقاص الوزن ببدائل السكر؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
السكر يسبب السمنة. لكن هل المُحليات بديل جيد؟ تشير الدراسات إلى أن المُحليات لا تساعد على إنقاص الوزن بل يمكن أن تسبب الأمراض.
قلق بشأن نقص مواد غذائية ومخاوف من هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية وتجهيز مخابئ! الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد خوف الألمان من احتمال امتداد الحرب إلى بلدهم، بعد عقود من السلام، فكيف يستعدون "للأسوأ"؟
العديد من الحميات الغذائية قد تكون معقدة ولا تناسب الجميع. موقع ألماني يكشف عن حمية صحية جديدة تعرف بـ "صيام الألوان" . وهذه الحمية ليست سهلة وتساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن للمرء أيضاً أن يأكل حتى الشبع!
لارتفاع مستوى السكر في الدم مسببات مختلفة وله نتائج تهدد الصحة العامة. فبينما يلجأ البعض للحقن المتكرر بالأنسولين لتنظيم مستويات السكر، بيّنت دراسة حديثة أن تركيب بنكرياس اصطناعي قد يكون الحل المنشود لعلاج هذا المرض.
أشارت دراسة إلى العلاقة بين المواد المحلية وبين السمنة، حيث يعتقد البعض أن بدائل السكر الخالية من السعرات الحرارية بأنها أفضل للجسم، وتحارب البدانة. لكن ما سبب انتشار السمنة بالرغم من انتشار هذه المحليات بشكل كبير؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول