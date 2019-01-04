إنقاذ 40 مهاجرا أوشك قاربهم على الغرق في بحر إيجة

تمكن خفر السواحل التركي اليوم الثلاثاء (15 كانون الثاني/ يناير 2019) من إنقاذ 40 مهاجرا غير من الغرق، إثر تسرب مياه إلى زورقهم في بحر إيجة غربي البلاد. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن فرق خفر السواحل تدخلت لإنقاذ الركاب بعد تلقي بلاغ بوجود زورق يقل مهاجرين غير نظاميين على وشك الغرق قبالة سواحل "كوش أضاسي" في ولاية أيدن.

وأوضحت المصادر أن الفرق التابعة لخفر السواحل نفذت عملية في المنطقة، وتمكنت من إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعي وانتشال جثة طفلة عمرها أربع سنوات، حسب المعلومات الأولية. وبينت المصادر أنه جرى نقل المهاجرين إلى مستشفى "كوش أضاسي"، وأن الفرق تواصل عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

ووفقا للبيانات التركية، تم خلال عام 2018 ضبط أكثر من 250 ألف مهاجر غير نظامي، وقامت السلطات بترحيل نحو 54 ألف مهاجر إلى بلدانهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا في عام 2016 ينص على تشديد أنقرة الرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)